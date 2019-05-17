İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu’nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi. Yapılan program kapsamında Cowie, yavru caretta carettayı denize bıraktı.

2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, İztuzu sahilinde bulunan DEKAMER’de kaplumbağaları inceledi. Tesis bünyesinde “Hasan Efe” ve 6 aylık “Miska” isminde 2 caretta carettanın tedavisini yapan DEKAMER ekibine yardım etti ve 6 aylık Miska’yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı. Cowie, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan “Yeşil Yol” adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasını İztuzu Plajı’nda denize bıraktı.