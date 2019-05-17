HABER

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 00:13 | Son Güncelleme

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu’nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi.

İngiltere güzeli Alisha Cowie, Dalyan İztuzu’nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) kaplumbağaları inceledi. Yapılan program kapsamında Cowie, yavru caretta carettayı denize bıraktı.
2018 İngiltere güzeli Alisha Cowie, İztuzu sahilinde bulunan DEKAMER’de kaplumbağaları inceledi. Tesis bünyesinde “Hasan Efe” ve 6 aylık “Miska” isminde 2 caretta carettanın tedavisini yapan DEKAMER ekibine yardım etti ve 6 aylık Miska’yı bakımının yapıldığı havuza bıraktı. Cowie, DEKAMER’de tedavisi tamamlanan “Yeşil Yol” adındaki 6 yaşındaki yeşil deniz kaplumbağasını İztuzu Plajı’nda denize bıraktı.

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı

İngiltere güzellik kraliçesi kaplumbağayı denize bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.