HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

19.11.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

İngiltere'de şimdiye kadar örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları terör örgütü sayılıyordu.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması için harekete geçildiğini duyurdu.

İngiltere'de Terörizm Kanunu kapsamında 2001'den bu yana Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları yasaklıydı. ancak Filistinli radikal İslamcı örgüt bir bütün olarak terör örgütü kabul edilmiyordu.

"Hamas'ın geniş çaplı ve sofistike silahlara erişim dahil olmak üzere kayda değer bir terör kabiliyeti aynı zamanda terörist eğitim tesisleri var" diyen İçişleri Bakanı Patel, "Bu yüzden bugün Hamas'ı bütünüyle yasaklamak üzere harekete geçtim" dedi.

Örgüt Terörizm Kanunu kapsamında yasaklanacak ve değişikliğin yürürlüğe girmesiyle İngiltere'de Hamas'a destek açıklaması yapan, Hamas bayrağı sallayan ya da örgüt adına toplantı düzenleyen herkes terör suçlusu sayılacak. Yasa uyarınca bu kişilere 14 yıla varan hapis cezası ya da para cezaları verilebilecek.

İçişleri Bakanı Patel'in söz konusu değişikliği gelecek hafta parlamentoya sunması bekleniyor. Parlamentoda müzakereye açılacak olan yasaklama talimatının parlamentoda onaylandıktan sonra 26 Kasım tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD ve AB'de de terör örgütü olarak kabul ediliyor

1987 yılında kurulan, resmi adıyla İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi ve askeri kanatları bulunuyor. İsrail'in varlığına ve barış görüşmelerine karşı çıkan Hamas, İsrail'in Filistin bölgelerindeki işgaline karşı "silahlı direnişi" savunuyor. Gazze merkezli örgüt 2006 yılında Filistin'de yapılan parlamento seçimlerini El Fetih karşısında kazanmış bir sonraki yıl da Gazze'nin kontrolünü El Fetih ile çatışmalar sonucunda ele geçirmişti.

İngiltere'de şimdiye kadar askeri kanadı yasaklı olan Hamas'ı ABD ve Avrupa Birliği ise bir bütün olarak terör örgütü olarak tanımlıyor.

Hamas'tan tepki

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İngiltere'nin attığı adımın "İsrail işgaline meyletmek ve İsrail'in şantaj ve diktelerine boyun eğmek" anlamına geldiğini söyledi. Hamas'tan yapılan bir diğer açıklamada da "Silahlı direniş de dahil olmak üzere, mümkün olan tüm araçlarla işgale karşı direnmek uluslararası hukukun da ortaya koyduğu gibi halka verilmiş bir haktır" denildi.

İsrail memnun

İsrail Başbakanı Naftali Bennett kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hamas, basitçe söylemek gerekirse bir terör örgütüdür. ‘Siyasi kolu' askeri faaliyetini mümkün kılmaktadır" dedi

Hamas ile İsrail en son Mayıs ayında 11 gün boyunca savaşmıştı.

Reuters / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilirMasum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Yürek yakan anlar! Tabutu başında gözyaşlarına boğulduYürek yakan anlar! Tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Kahreden haber! ''İntihar edeceğiz'' demişlerdi

Kahreden haber! ''İntihar edeceğiz'' demişlerdi

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.