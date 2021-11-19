İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor

İngiltere'de şimdiye kadar örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları terör örgütü sayılıyordu.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Hamas'ın terör örgütleri listesine alınması için harekete geçildiğini duyurdu.

İngiltere'de Terörizm Kanunu kapsamında 2001'den bu yana Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları yasaklıydı. ancak Filistinli radikal İslamcı örgüt bir bütün olarak terör örgütü kabul edilmiyordu.

"Hamas'ın geniş çaplı ve sofistike silahlara erişim dahil olmak üzere kayda değer bir terör kabiliyeti aynı zamanda terörist eğitim tesisleri var" diyen İçişleri Bakanı Patel, "Bu yüzden bugün Hamas'ı bütünüyle yasaklamak üzere harekete geçtim" dedi.

Örgüt Terörizm Kanunu kapsamında yasaklanacak ve değişikliğin yürürlüğe girmesiyle İngiltere'de Hamas'a destek açıklaması yapan, Hamas bayrağı sallayan ya da örgüt adına toplantı düzenleyen herkes terör suçlusu sayılacak. Yasa uyarınca bu kişilere 14 yıla varan hapis cezası ya da para cezaları verilebilecek.

İçişleri Bakanı Patel'in söz konusu değişikliği gelecek hafta parlamentoya sunması bekleniyor. Parlamentoda müzakereye açılacak olan yasaklama talimatının parlamentoda onaylandıktan sonra 26 Kasım tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD ve AB'de de terör örgütü olarak kabul ediliyor

1987 yılında kurulan, resmi adıyla İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi ve askeri kanatları bulunuyor. İsrail'in varlığına ve barış görüşmelerine karşı çıkan Hamas, İsrail'in Filistin bölgelerindeki işgaline karşı "silahlı direnişi" savunuyor. Gazze merkezli örgüt 2006 yılında Filistin'de yapılan parlamento seçimlerini El Fetih karşısında kazanmış bir sonraki yıl da Gazze'nin kontrolünü El Fetih ile çatışmalar sonucunda ele geçirmişti.

İngiltere'de şimdiye kadar askeri kanadı yasaklı olan Hamas'ı ABD ve Avrupa Birliği ise bir bütün olarak terör örgütü olarak tanımlıyor.

Hamas'tan tepki

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İngiltere'nin attığı adımın "İsrail işgaline meyletmek ve İsrail'in şantaj ve diktelerine boyun eğmek" anlamına geldiğini söyledi. Hamas'tan yapılan bir diğer açıklamada da "Silahlı direniş de dahil olmak üzere, mümkün olan tüm araçlarla işgale karşı direnmek uluslararası hukukun da ortaya koyduğu gibi halka verilmiş bir haktır" denildi.

İsrail memnun

İsrail Başbakanı Naftali Bennett kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hamas, basitçe söylemek gerekirse bir terör örgütüdür. ‘Siyasi kolu' askeri faaliyetini mümkün kılmaktadır" dedi

Hamas ile İsrail en son Mayıs ayında 11 gün boyunca savaşmıştı.

Reuters / EC, HS

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