İngiltere Hamas'ı Terör Örgütü İlan Ediyor

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Filistinli militan grup Hamas’ı Terör Yasası kapsamında yasa dışı ilan etme kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar, önceden Hamas’ın sadece silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları’na yasak uygulayan İngiltere’nin örgüte karşı tutumunu Amerika ve Avrupa Birliği’yle aynı konuma taşımış oldu.

Filistin Yönetimi ve Hamas’tan karara tepki gelirken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett İngiltere’nin bu adımını hoşnutlukla karşıladı.

Patel, kararla ilgili açıklamasında, “Hamas, geniş kapsamlı ve gelişmiş silahlara ve terörist eğitme tesislerine erişim dahil ciddi bir terör kapasitesine sahip. Bu nedenle bugün, Hamas’ı bütünüyle yasaklamak için harekete geçtim” ifadelerini kullandı.

Örgüt, bundan sonra İngiltere’de Terör Yasası kapsamında yasaklanmış olacak. Bu, Hamas’a destek veren, örgüt adına toplantılar düzenleyen ya da örgütün bayrağını kullananların yasayı çiğnemiş olacakları anlamına geliyor.

Kararın gelecek hafta Bakan Patel tarafından meclise sunulması bekleniyor.

Hamas’tan tepki: “İşgale karşı çıkmak uluslararası bir hak”

İsrail’in Filistin topraklarını işgali karşısında “silahlı direniş” çağrısıyla 1987 yılında kurulan Hamas’ın hem siyasi hem silahlı kanatları bulunuyor.

Hamas’ın şu an görevdeki siyasi temsilcilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere’nin bu adımının, “tamamen İsrail işgali taraftarlığı ve İsrail’in şantaj ve emirlerine boyun eğme” niteliğinde olduğunu savundu.

Hamas’tan konuyla ilgili yayınlanan yazılı bir mesajda da, “Silahlı direniş dahil mevcut tüm yöntemlerle işgale karşı çıkmak, uluslararası hukukta da yer alan, işgal altındaki halklara sunulmuş bir haktır” denildi.

Batılı ülkelerin de destek verdiği Filistin Yönetimi’nin lideri Mahmud Abbas’ın İngiltere’deki temsilciliğinden de karara karşı kınama mesajı geldi.

İsrail memnun

Kararı hoşnutlukla karşılayan İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise Twitter üzerinden paylaştığı açıklamasında, “Hamas bir terör örgütüdür, bu kadar basit. Örgütün ‘siyasi kolu’, örgütün silahlı eylemler düzenlemesini de sağlıyor” dedi.

Patel 2017 yılında Uluslararası Kalkınma Bakanı’yken, İsrail’e tatil amaçlı gittiği bir dönemde üst düzey İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeleri gizli tutması nedeniyle eleştirilerin odağı olmasının ardından görevinden istifa etmişti.

Patel’in tartışma konusu olan görüşmeleri arasında, dönemin muhalif lideri, şu an Dışişleri Bakanı olan Yair Lapid de vardı.

Bakan Lapid de, Patel’in Hamas’la ilgili açıkladığı kararı olumlu karşılayarak, bunun iki ülke arasında “ilişkileri güçlendirme çabasının bir parçası” olduğunu savundu.

Son 20 yıl içinde İsrail ile Hamas militanlarının en sert çatışmaları bu yıl Mayıs ayında yaşandı. 11 gün süren çatışmalarda Hamas’a bağlı intihar bombacılarının eylemlerinde yüzlerce İsrailli yaşamını yitirdi.

ABD ve AB’nin terör listesinde yer alan Hamas, 2006 yılında Filistin’deki seçimlerde galip gelerek rakibi Fatih Hareketi’nin önüne geçti ve 2007 yılında da Gazze’de askeri kontrolu ele geçirdi.

