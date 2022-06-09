İngiltere harekete geçeceğini duyurmuştu! Rusya'dan flaş karar: İdam cezasına çarptırıldılar

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya, Ukrayna saflarında savaştığı sırada 12 Mart’ta Mariupol kentinde Rus güçlerine teslim olan 2’si İngiliz, 1’i Faslı paralı askerin yargılanmasına dün başlamıştı. Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, Donetsk Savcısı, 3 paralı askerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlamalarında bulunarak, İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim hakkında idam cezası talep etti.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Dün yapılan ilk duruşmada suçlarını kısmen kabul eden 3 sanığa yeniden söz hakkı tanınmasının ardından mahkeme, 3 paralı askeri idam cezasına çarptırdı.

Paralı askerlerin cezalarının yüzüne okunmasının ardından söz konusu cezaya 1 ay içinde itiraz edebileceği belirtildi. Sanıklar ise karara itiraz edeceklerini açıkladı. Açıklanan karar ile Rusya, yargıladığı ilk paralı asker grubunu ölüm cezasına çarptırmış oldu.

Bölgedeki sözde yasalara göre mahkumların temyize gitmek için bir ay süreleri bulunuyor, idam cezası verilenler kurşuna diziliyor.

İNGİLTERE HAREKETE GEÇECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Daha önce İngiltere, askerlere idam cezasının verilmesi durumunda askerlerin korunması için çaba göstereceklerini duyurmuştu.

Rusya’nın en çok zorlandığı Mariopol’de geçtiğimiz 12 Mart tarihinde Rus birliklerine teslim olan İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim dün Donetsk Halk Cumhuriyeti mahkemesine çıkarıldı.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere hükümeti, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki mahkemede, İngiliz savaşçılara verilen idam cezalarından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.

Başbakanlık Sözcüsü, Ukrayna için savaşırken yakalanan 28 yaşındaki İngiliz Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner'a verilen idam cezalarına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, "Bundan açıkça derin endişe duyuyoruz. Sürekli olarak savaş esirlerinin siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini söyledik." dedi.

Cenevre Sözleşmesi uyarınca savaş esirlerinin muharip dokunulmazlığı hakkına sahip olduğunu ve çatışmalara katıldıkları için yargılanmamaları gerektiğini vurgulayan Sözcü, "Bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve savaş esiri olarak tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Aiden Aslin, daha önce YPG/PKK saflarında yer almıştı.

UKRAYNA, RUS ASKERLERİNİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRMIŞTI

Ukrayna’nın Sumi kentinde 28 Şubat’ta, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov’u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 23 Mayıs’ta görülen davada mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Rus askeri Ukraynalı sivili öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü sivilin ailesinden özür dilemişti.

Rus askerler Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov ise 24 Şubat’ta Rusya’nın Belgorod bölgesinden top mermisi ateşleyerek Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan Kozacha Lopan’daki altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan topçu birliğinin parçası oldukları gerekçesiyle Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi tarafından 31 Mayıs’ta 11’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)

