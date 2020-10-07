İngiltere hastanelerindeki Covid-19 vaka sayısı bir günde yüzde 25 arttı

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir günde yaklaşık yüzde 25 arttı. Ülkede Pazar günü 478 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu, Haziran'ın başından beri en yüksek rakam. Cumartesi günü hastaneye kaldırılan kişi sayısı 386'ydı.

Pazar günü hastaneye kaldırılanların üçte ikiden fazlasının Kuzey Batı, Kuzey Doğu ve Yorkshire bölgelerinde olduğu bildiriliyor.

Ülkede Salı günü 14.542 yeni koronavirüs vakası açıklandı. Koronavirüs vaka sayısı iki hafta içerisinde üçe katlandı.

İskoçya ve Kuzey İrlanda da dahil olmak üzere İngiltere'nin pek çok yerinde virüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için ek önlemler getirilmişti.

Önlemler bölgeden bölgeye değişse de bunlar arasında hane halkı dışındaki kişilerle görüşülmemesi, okul ve iş gibi gerekli haller dışında toplu taşıma kullanılmaması ve amatör ile profesyonel spor etkinliklerine katılınmaması gibi önlemler yer alıyor.

Ancak İngiltere'deki Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Profesör John Edmunds salgını kontrol altına almak için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söyledi.