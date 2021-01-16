İngiltere Havayoluyla Gelenlere Test Zorunluluğu

İngiltere'de Corona virüsü salgınında ilk dalganın yatıştığı yaz aylarında, kısıtlamalarda bir gevşeme açılımı olarak devreye giren “seyahat koridorları” uygulaması Pazartesi sona eriyor.
Türkiye de dahil tüm yönlerden gelen uçak yolcuları, negatif sonuçlu Corona testi göstermek zorunda olacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıklamasına göre bu uygulamaya geçilmesinin nedeni, ülkeye Corona virüsün yeni varyasyonlarının girmesini önlemek.
İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, konuyla ilgili VOA Türkçe Londra Muhabiri Barış Çimen’in sorularını yanıtladı.
Sertoğlu, İngiltere’nin yaz ortasında belirlemiş olduğu kriterlere göre, bulaşıcılık oranının düşük oranda olduğu kabul edilen ülkelerle başlattığı hava koridoru uygulamasını bu kararla bitirmiş olduğunu belirtti.
Sertoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye zaten Ekim ayından bu yana İngiltere’nin seyahat koridorundan çıkarılmıştı. İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı bunun nedenini, Türkiye’nin o zamana dek günlük vaka sayısını açıklarken sadece semptom gösterenleri dikkate alması ve Corona virüslü de olsa belirti göstermeyenleri saymadığının ortaya çıkması olarak gösterdi.
Ekim başında İngiliz Ulaştırma Bakanı’nın açıklamasıyla, sayım kriterlerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Türkiye, hava koridoru listesinden çıkarılmış ve hava yoluyla gelenlere 14 günlük karantina zorunluluğu getirilmişti.
Şimdi İngiltere bir adım daha atarak tüm ülkelerle bu koridorları kaldırdığı gibi bir de test zorunluluğu getirdi. Seyahatten üç gün öncesine kadar yaptırılmış testte negatif sonuç getirenler İngiltere’ye sorunsuz giriş yapabilecek ancak yine de belli bir adreste 10 günlük karantinaya tabi olma şartı var.
Sertoğlu, "İsteyenlerin beşinci gün yeni bir negatif test sonucuyla karantina süresini yarıda kesmeleri mümkün" dedi.
Aşı, turizme umut olur mu?
İngiltere, sınır kapılarında tedbirleri arttırırken bir yandan da yoğun bir aşı kampanyasına girişmiş durumda. Bünyesi en zayıf ve en yaşlılardan başlamak üzere genç ve sağlıklı nüfusa doğru ilerleyerek yapılması planlan aşılar, turizmcilere umut ışığı oldu.
TUİ adlı kitlesel turizm operatörü genel müdürünün, Türkiye basınında da yayınlanan sözlerine göre aşıyla Corona bağışıklığını yaza kadar kazanmış olmayı uman 50 yaş üstü turistler, şimdiden Türkiye ve Yunanistan’a rezervasyon yaptırmaya başladı.
“199 Sterlin’e tatilin bile yüzüne bakan yok”
Türkiye’deki otelcilerle daimi teması bulunduğunu söyleyen Engin Sertoğlu, bu açıklama ve sonrasındaki haberleri spekülatif bulduğunu belirtti. Eğer öyle bir hareketlilik olsa önce otelcilerin bundan haberdar olması gerektiğini söyleyen Sertoğlu, ellerindeki; gidiş dönüş uçak bileti dahil, 199 Sterlinlik tatil paketlerinin dahi yüzüne bakan kimsenin olmadığından yakındı.
Verdikleri dijital reklamlara İngiltere’de tıklanma verilerinin düşüklüğü üzerinden örnek veren Sertoğlu, şu an eve kapalı durumda ve bilgisayardan başka alışveriş seçeneği bulunmayan 50 yaş üstü İngilizler'in, rezervasyon yaptırmak bir yana arama motorlarında “Türkiye’de tatil” diye sorgulasalar dahi, “bundan önce bizim haberimiz olur” dedi.
Sertoğlu, halka açık bir şirket olan TUİ’nin çok düşük seyreden hisse senetlerini bir anda %20 arttırmasına işaret ederek, açıklamaya ve çıkan haberlerle asıl amacın bu olduğunu düşündüğünü söyledi