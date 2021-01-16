İngiltere Havayoluyla Gelenlere Test Zorunluluğu

Sertoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye zaten Ekim ayından bu yana İngiltere’nin seyahat koridorundan çıkarılmıştı. İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı bunun nedenini, Türkiye’nin o zamana dek günlük vaka sayısını açıklarken sadece semptom gösterenleri dikkate alması ve Corona virüslü de olsa belirti göstermeyenleri saymadığının ortaya çıkması olarak gösterdi.

Sertoğlu, İngiltere’nin yaz ortasında belirlemiş olduğu kriterlere göre, bulaşıcılık oranının düşük oranda olduğu kabul edilen ülkelerle başlattığı hava koridoru uygulamasını bu kararla bitirmiş olduğunu belirtti.

Ekim başında İngiliz Ulaştırma Bakanı’nın açıklamasıyla, sayım kriterlerinde Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Türkiye, hava koridoru listesinden çıkarılmış ve hava yoluyla gelenlere 14 günlük karantina zorunluluğu getirilmişti.

Şimdi İngiltere bir adım daha atarak tüm ülkelerle bu koridorları kaldırdığı gibi bir de test zorunluluğu getirdi. Seyahatten üç gün öncesine kadar yaptırılmış testte negatif sonuç getirenler İngiltere’ye sorunsuz giriş yapabilecek ancak yine de belli bir adreste 10 günlük karantinaya tabi olma şartı var.

Sertoğlu, "İsteyenlerin beşinci gün yeni bir negatif test sonucuyla karantina süresini yarıda kesmeleri mümkün" dedi.

Aşı, turizme umut olur mu?

İngiltere, sınır kapılarında tedbirleri arttırırken bir yandan da yoğun bir aşı kampanyasına girişmiş durumda. Bünyesi en zayıf ve en yaşlılardan başlamak üzere genç ve sağlıklı nüfusa doğru ilerleyerek yapılması planlan aşılar, turizmcilere umut ışığı oldu.

TUİ adlı kitlesel turizm operatörü genel müdürünün, Türkiye basınında da yayınlanan sözlerine göre aşıyla Corona bağışıklığını yaza kadar kazanmış olmayı uman 50 yaş üstü turistler, şimdiden Türkiye ve Yunanistan’a rezervasyon yaptırmaya başladı.