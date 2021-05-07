İngiltere Hint varyantına "endişe varyantı" dedi

Başbakan Boris Johnson, ülkede yaygın test yapıldığını söyledi.İngiltere Kamu Sağlığı (PHE) kurumu, Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de de yayılan üç varyanttan biri olan B.1.617.2'yi endişe varyantı olarak tanımladı. Virüsün orijinale göre çok daha kolay yayılması nedeniyle bu niteleme yapılırken kurum, ülkede varyantın görüldüğü vaka sayısının geçen hafta içinde 202'den 520'ye çıktığını açıkladı. Vakaların ağırlıklı olarak başkent Londra'da ve ülkenin kuzeybatısındaki Bolton'da görüldü. Vakaların yarısının tek bir kişi üzerinden yayıldığı öğrenildi.

Durumun son derece titiz bir biçimde ele alındığını söyleyen Başbakan Boris Johnson da varyantla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok dikkatli olmalıyız" dedi. Johnson, Hindistan varyantı görüldüğünde test miktarının daha da artırıldığını belirtti.

İngiliz sağlık yetkilileri, varyantın virüsün orijinal halinden çok daha hızlı yayıldığını, İngiltere'de Kent varyantı olarak adlandırılan ve ülkede ikinci vaka dalgasını yükselten koronavirüs türü kadar hızlı yayılma gösterebileceğini duyurdu.