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İngiltere Huawei kararı yakında açıklanacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:23 | Son Güncelleme

Herkeste büyük bir merak uyandıran İngiltere Huawei kararı yakın bir zamanda verilecek. Her ne kadar kötü bir sonucun çıkması beklenmese bile Huawei yaptırımları arttırılabilir.

İngiltere Huawei kararı yakında açıklanacak

Hatırlayacağınız üzere ABD ve Huawei arasındaki savaş çok sert bir şekilde başlamıştı. ABD ticaret yasağı getirilmesi ile birlikte bütün ABD’li şirketlerin Huawei’ye satış yapmaları yasaklandı. Bu durum ABD’ye bağımlı olan Huawei teknolojisini kötü etkiledi. Ancak Huawei buna rağmen özellikle de 5G alanında çalışmalarını sürdürdü.

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın başkanlık yapacağı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Huawei’nin 5G altyapısında ne ölçüde etkili olacağı tartışılacak.

Gelen sızıntılara göre Johnson; kısmi bir yasaklamayı onaylayacak ve Huawei’yi ağın yalnızca ana ekipmanları konusunda devreden çıkaracak. Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamada ulusal güvenliği riske atmadan tüketici faydasını ön planda tutacaklarını ifade etti. Tüm bu tartışmalar, Önceki Dış İlişkiler Sekreteri Jeremy Hunt’un BBC’ye yaptığı açıklamada İngiltere’nin başka bir ülkeye teknolojik olarak bağımlı olmasının mantıklı olup olmadığını söylemesi ile başladı.

ABD 2019 yılında, Huawei ve onunla ilişkili 68 firmaya yasak getirmişti. 2 hafta önce ise İngiltere’ye bir dosya iletti. ABD’ye göre Huawei ile çalışmanın oluşturduğu güvenlik açıkları son derece yüksek boyutta. İngiltere içerisinde 5G altyapısına sahip olan Three, 02, EE ve Vodafone’dan yalnızca 02, Huawei markalı ekipman tercih etmiyor. Fakat Vodafone ile ağ paylaşım anlaşması bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Huawei

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