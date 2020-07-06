İngiltere Huawei Konusunda Geri Adım mı Atıyor?

5G mobil ağlarına ekipman tedariği konusunda Çin teknoloji firması Huawei’ye yılın başında yeşil ışık yakan İngiltere hükümeti, Huawei’ye verilen iznin henüz kesinleşmediğini ve herhangi bir karar değişikliğinin 22 Temmuz’a kadar açıklanacağını bildirdi.

İngiltere, geçtiğimiz Ocak ayında, Çin teknoloji devinin yüksek hızlı 5G mobil internet ağlarına ekipman tedariğinde bulunmasına izin vermişti. Ancak o zamandan beri ABD’nin Huawei’ye uyguladığı yaptırımların etkilerini inceleyen Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) yetkilileri, yaptırımların ciddi bir tedarik sorunu yaratabileceği sonucuna vardı. ABD yaptırımları, Çinli firmanın ileri teknoloji ürünü mikroçiplere erişimini sınırlamayı hedefliyor.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, İngiltere’nin Huawei’ye verdiği sınırlı izinle ilgili olarak, “Bu kesinleşmiş bir karar değil. Telekom ağlarımıza mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için sürekli araştırma yapıyoruz” dedi.

Dowden, Huawei ekipmanlarını engellemeyi amaçlayan yasa teklifleri hazırlandığını iddia eden haberler hakkında yorum yapmazken, konuyla ilgili her türlü kararın parlamentoda açıklanacağını söyledi.