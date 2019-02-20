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İngiltere: ‘Huawei’in Casusluk Yaptığı Yönünde Delil Yok’

20.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

İngiltere’den yapılan açıklamada ülkenin Çinli telekomünikasyon devi Huawei’in malzemelerini kullanmanın oluşturabileceği güvenlik riskleriyle baş edebileceği belirtildi. Ayrıca şu ana kadar şirketin art niyetli faaliyetlerine rastlanmadığı kaydedildi

İngiltere: ‘Huawei’in Casusluk Yaptığı Yönünde Delil Yok’

İngiltere’den yapılan açıklamada ülkenin Çinli telekomünikasyon devi Huawei’in malzemelerini kullanmanın oluşturabileceği güvenlik riskleriyle baş edebileceği belirtildi. Ayrıca şu ana kadar şirketin art niyetli faaliyetlerine rastlanmadığı kaydedildi.

ABD bir süredir Çin devleti için casusluk faaliyetlerine karıştığını iddia ettiği Huawei’le çalışmamaları konusunda Avrupa ülkelerine baskı yapıyor.

İngiltere Ulusal Güvenlik Merkezi (NCSC) Başkanı Ciaran Martin İngiltere’nin 5G ağları konusundaki güvenlik politikasında karar aşamasında olduğunu söyledi. Ancak Huawei malzemelerinin ayrıntılı incelemeye ve kullanıldığı alanlarda hükümetin kontrol düzenlemelerine tabi tutulduğunu belirtti.

Brüksel’de bir siber konferansa katılan Martin, “Bizim hükümetimiz Huawei’in dünyada karşılaşabileceği en katı inceleme yapan hükümet” ifadesini kullandı.

Washington’un İngiltere’ye casusluk iddialarını kanıtlayacak delil sunup sunmadığı sorulduğundaysa yetkili “Eğer elimizde Huawei konusunda kanıt olsaydı bunu bildirmem gerekirdi. Ancak henüz böyle bir delile ulaşmadık” dedi.

ABD’nin Huawei ile ilgili casusluk iddialarının delilleri kamuoyuyla paylaşılmadı ancak iddialar şirketin birçok Batı ülkesinin pazarlarına erişimini kısıtladı.

İngiltere Huawei’in Avrupa’daki baskılara karşı durmak için en önemli mücadele alanı konumunda.

Londra, Çinli şirkete 5G ağının kurulumu konusunda rol vermesi halinde Avrupa ve ABD tarafından yakından izlenecek.

Ancak şirket İngiltere’de de eleştirilerin hedefi oluyor. Geçen yılın Temmuz ayında yayınlanan bir rapor, Huawei malzemelerinin teknik ve tedarik zinciri konularında ulusal telekomünikasyon firmaları için güvenlik tehdidi oluşturduğunu bildirmişti.

Son olarak dünyanın en büyük ikinci mobil operatörü Vodafone Avrupa ülkelerinden güvenlik konusunda tam not alana kadar Huawei’den malzeme almayı durduracağını açıklamıştı.

İngiliz BT ve Fransız Orange operatörleri de bazı Huawei malzemelerini elden çıkartmıştı.

Martin raporla ilgili olarak “Bu sorunlar siber güvenlik standartlarıyla ilgili. Bunlar şirketin Çin adına düşmanca eylemler yaptığını göstermez” dedi.
Martin, Huawei’den bekledikleri iyileştirmeler konusunda da ödün vermeyeceklerini kaydetti.

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