İngiltere hükümeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden geri adım atmaya hazırlanıyor

İngiltere hükümetinin, ulusal insan hakları mevzuatında değişiklik yaparak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, mültecilerin sınır dışı edilmesini güçleştiren ve yurt dışında görev yapan İngiliz askerleri hakkında dava açılmasına imkan veren bazı maddelerinden geri adım atma hazırlığı yaptığı anlaşılıyor. Adalet Bakanı Robert Buckland, 20 yıl önce yapılan İnsan Hakları Yasası'nın dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini, ama bunun yasanın uyumlu olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilindiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Telegraph ve Guardian gazetelerinin hükümet kaynaklarına dayandırdıkları haberlere göre, İnsan Hakları Yasası'nda yapılması planlanan değişiklikler, göçmenler ve mültecilerin daha hızlı ve kolay sınır dışı edilebilmesini ve başka ülkelerin topraklarında görev yapan İngiliz askerleri hakkında dava açmanın zorlaşmasını sağlayacak. İngiltere'de şu anda geçerli olan İnsan Hakları Yasası, 1998 yılında zamanın İşçi Partisi hükümeti tarafından hazırlanıp yasalaştırılmıştı.

İngiltere'nin ulusal yasalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle tamamen uyumlu hale getiren bu yasa, bir süredir Muhafazakar Parti'nin eleştirilerine hedef oluyordu. 'Bireysel haklar ile ulusal güvenlik dengesi' vaadi Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti geçen yılın Aralık ayında yapılan seçimlerden önce yayınladığı manifestosunda, İnsan Hakları Yasası'nı "güncellemeyi" ve yapılacak değişikliklerle "bireylerin hakları ile hayati ulusal güvenliğimiz ve etkili yönetim arasında doğru bir dengenin oluşturulmasını sağlamayı" vaad etmişti. Hükümetin insan hakları konusundaki yaklaşımı ve değişiklik hazırlıkları bir yandan da AB ile halen sürdürülen birlikten çıkış müzakereleriyle de yakından ilintili. Avrupa Birliği, İngiltere'den, İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine bağlı kalacağı konusunda taahhüt istiyor, İngiltere hükümeti ise buna yanaşmak istemiyor. Adını vermeden açıklama yapan bir hükümet sözcüsü "Birleşik Krallık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlıdır ve insan haklarını ülke içinde ve dışında savunur. Ama bu konuda bağlayıcı bir ek uluslararası hukuk taahhüdünde bulunmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz" dedi.