İngiltere hükümeti, Premier Lig'i başlatıyor!

İngiliz hükümeti, İngiltere Premier Lig maçlarının 1 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak oynanabileceğini duyurdu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'de maçlar 1 Ocak 2021 tarihine kadar seyircisiz oynanacak.
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