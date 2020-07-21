''İngiltere Hükümeti Rus Müdahalesini Görmezden Geldi”

İngiltere’de, Brexit referandumu ve genel seçimlere Rusya’nın müdahalede bulunduğu iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmanın uzun zamandır beklenen raporu açıklandı. İngiltere Parlamentosu İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu’nun raporunda hükümet, Rusya’nın müdahalesini araştırmaktan “aktif şekilde kaçınmakla” suçlandı. Rusya müdahalesi yeni normal Komisyon, “çok hassas” olarak nitelenen bilgilerin, Ruslar’ın İngiltere aleyhine kullanabileceği endişesiyle gizlendiğini, bu nedenle raporun bir kısmının paylaşıldığını bildirdi. Komisyon üyesi Kevan Jones “Tuhaf olan Rusya’nın müdahale etmesi değil; müdahale edip etmediğine kimsenin bakmak istememesi” dedi. Raporda, Rusya’nın dezenformasyon kampanyasının yanı sıra İngiltere’de yaşayan Rus vatandaşlarının rolü mercek altına alınıyor. İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu raporunda yer alan “Rusya müdahalesi yeni normal” ifadesi İngiltere basınında geniş yer buldu. Raporda, Rus istihbaratının İngiltere’yi batıdaki en büyük hedeflerinden biri olduğu vurgulanıyor.

İngiltere’de yaşayan Ruslar’ın rolü ne? Rusya’nın, zenginlikleri sayesinde İngiltere’deki cemiyet hayatına kolayca giren işadamları aracılığıyla, iktidardaki Muhafazakar Parti’ye yüksek miktarlarda bağışta bulunması bir süredir gündemdeydi. Putin’le yakın ilişki içindeki bu grubun Brexit referandumunda, ‘’Evet’’ kampanyasına maddi destekte bulunduğu iddiası da tartışmaların odağında yer alıyordu. Salı sabah saatlerinde canlı yayında rapora ilişkin ayrıntıları açıklayan komisyon üyeleri, ülkede yaşayan Rus milyarderlerin mercek altına alındığını ve İngiltere’nin ‘’ana hedef olduğu’’ bulgusuna ulaşıldığını açıkladı. Komisyon Üyesi: “ABD’de Rusya iddiaları zamanında ele alındı” Komisyon adına söz alan Stewart Hosie, hükümetten hiç kimsenin bu meseleye üç metrelik bir değnekle dahi dokunmaya cesaret edemediğini, 2016’daki Brexit referandumuna Rus müdahalesi olup olmadığını bilmek istemediğini söyledi. Hosie, ABD’yi örnek vererek; İngiltere’nin, neden onca iddiaya rağmen bu konuda bir değerlendirme yapmakta geciktiğini sorguladı ve ABD’de benzer iddiaların zamanında ele alınmış olmasını, keskin bir fark olarak niteledi.