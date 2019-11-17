İngiltere hükümeti ve ordusu, Afganistan ve Irak'taki savaş suçlarını örtmekle suçlandı

BBC Panaroma programı ve Sunday Times'ın ortak araştırmasında görüştüğü İngiliz dedektifler, Afganistan ve Irak'taki İngiliz askerlerinin savaş suçu işlediğine dair "güvenilir" deliller bulunduğunu, hükümet ve askeri yetkililerin bu olayların üstünü örttüğünü savundu. Dedektifler askerlerin, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürülmesi ve işkence suçlarından yargılanması gerektiğini belirtti.

İddialar, İngiliz askerlerin Irak ve Afganistan'da işledikleri iddia edilen savaş suçlarını araştırmak için kurulmuş olan ancak daha sonra hükümet tarafından kapatılan Irak Tarihi Suçlamalar Takımı (IHAT) ve Northmoor Operasyonu ekiplerinden yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kanıtı olan tüm iddiaların incelendiğini" söyledi ve savaş suçu iddialarına yönelik araştırma yapılıp yapılmamasına dair tüm kararların "doğru bir dengeyle" alındığını savundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise "olayları örtme" amacıyla hareket ettiklerine dair iddiaları reddetti ve "Baknlığın Irak ve Afganistan'daki iddialara yönelik araştırma ve kovuşturma kararlarına müdahale ettiği iddiaları doğru değil" açıklamasını yaptı.