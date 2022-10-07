HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere için vahim senaryo! Eğer gerçekleşirse... Her gün 3 saat elektrik kesilebilir

İngiltere için vahim senaryo! Eğer gerçekleşirse... Her gün 3 saat elektrik kesilebilir

07.10.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile savaş başlatması sonrası Avrupa ile ilişkileri bir hayli gerilen Rusya'nın enerji akışını kesmesi sonrası ısınma ve elektrik sorunu ortaya çıkmaya başladı. Krizle karşı karşıya olan ülkelerden İngiltere'de de vatandaşları şoke edecek bir gelişme yaşandı. Yapılan uyarıda, bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle ev ve iş yerlerinde günlük 3 saat kesinti olabileceği belirtildi.

İngiltere için vahim senaryo! Eğer gerçekleşirse... Her gün 3 saat elektrik kesilebilir

Rusya Ukrayna savaşı sonrası başlayan enerji krizi, kış ayları öncesi Batı'yı tedirgin ediyor. İngiltere'de bu kış Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamaması ve gaz ithalatının azalması nedeniyle yeterli elektrik üretilememesi durumunda evlerde ve iş yerlerinde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

SENARYOLAR ORTAYA ÇIKARILDI

İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletiminden sorumlu National Grid tarafından hazırlanan "Kış Görünümü" başlıklı raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolar ele alındı.

iStock-1300912494

GAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası enerji piyasalarında benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan önlemler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceği belirtildi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Avrupa'dan elektrik ithal edilememesi durumunda İngiltere'nin elektrik tedarikinin nasıl etkilenebileceğine yönelik ilk senaryoya göre, kömür ünitelerinin kullanılması ve talep esnekliği hizmetinin devreye alınması planlandı. Bu kapsamda kurum, çeşitli kuruluş ve şirketlerin çalışma saatlerini yoğun tüketimin olduğu saatlerden daha az tüketimin olduğu saatlere kaydırması çağrısında bulundu.

thumbs_b_c_56d77ae99601bc34ad9008c7eaecc193

KONTROLLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu önlemlerin alınmaması durumunda, rüzgardan elektrik üretiminin de azalma ihtimali bulunan soğuk kış günlerinde bazı tüketicilere kısıtlı sürelerle ve kontrollü şekilde elektrik kesintisi uygulanması muhtemel olduğu kaydedildi.

HER GÜN 3 SAAT KESİNTİ

İkinci ve kötü durum senaryosunda, Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük üç saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

thumbs_b_c_0ed335b0dcb781556e19c0c611c726dd

Kurum, kesintileri en aza indirgemek için kapsamlı önlemler alındığını fakat kesinti yaşanması durumunda tüketicilere bir gün önceden bilgilendirmede bulunacağını bildirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-Un'dan Putin’e doğum günü mesajı! Sözleri dikkat çektiKim Jong-Un'dan Putin’e doğum günü mesajı! Sözleri dikkat çekti
Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!
'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu'Afgan damada devletten ev' iddiası! Sözleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya doğal gaz elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

İğrenç olay! Her gece kız öğrenci yurdunun önüne gelip...

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

İlginizi Çekebilir

Siparişinin içinden öyle bir şey çıktı ki...

Siparişinin içinden öyle bir şey çıktı ki...

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.