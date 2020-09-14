İngiltere İçişleri Bakan Yardımcısı ‘6 kişi’ kuralına uymayanların yetkililere bildirilmesini istedi

Ülkede R sayısı (1 kişinin virüs bulaştırdığı kişi sayısı), Mart ayından beri ilk kez 1 ile 1,2 arasında.

İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren kapalı ya da açık mekanlarda 6'dan fazla kişinin toplanması yasaklanmıştı.

İngiltere'de İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse halka, en fazla 6 kişinin toplanması kuralını ihlâl eden komşularını yetkililere bildirme çağrısı yaptı.

King's College London Üniversitesi'nden Profesör Bobby Duffy BBC'ye, yaptıkları bir araştırmaya göre salgın sırasında 20 kişiden 1'inin kuralları ihlâl edenleri ihbar ettiklerini söylediklerini açıkladı.

Yeni kurallar neler?

İngiltere, İskoçya ve Galler'de Pazartesi gününden itibaren 6'dan fazla kişinin istisnalar haricinde bir araya gelmesi yasak olacak.

Yeni kural hem evler, hem de restoranlar, barlar ve parklar gibi kapalı ya da açık alanlar için geçerli olacak.

İskoçya'da en fazla 2 hane halkından insanlar bir araya gelebilecek, Galler'de ise bu kişiler aynı aileden olmak zorunda.

İngiltere'de söz konusu 6 kişiye her yaştan bireyler dahil, İskoçya'da 12, Galler'de 11 yaşından küçük kişiler bu 6 kişinin dışında tutulacak.

Kural okullar, üniversiteler, iş yerleri, düğünler, cenazeler ve takım sporları için geçerli olmayacak.

Kurallara uymayanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılabilecek, toplam ceza 3200 sterlini bulabilecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, kurallara uyulması gerektiğini söyledi ve "Neden 5 kişi, neden 6 ya da 7 değil diye düşünebilirsiniz. Bilimin belirlediği sayıya uymak zorundasınız ve onlar 6 sayısını söylüyorlar ve bence bu kurala uymalıyız" dedi.

Ailesindeki bir kişinin koronavirüs semptomları göstermesi üzerine İşçi Partisi liderinin kendini karantinaya aldığı açıklandı.

