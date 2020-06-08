İngiltere İçişleri Bakanı Patel'den köle taciri Colston'ın heykelinin yıkılmasına tepki: Utanç verici bir vandallık

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Bristol'da ünlü İngiliz köle taciri Edward Colston'ın kentte onlarca yıldır tartışma yaratan heykelinin dün protestocular tarafından yıkılıp nehre atılmasını "son derece utanç verici" diye niteledi.

Patel, BBC'ye yaptığı açıklamada, gösterilerin amacından saptığını öne sürerek "Bu düpedüz vandallık" dedi, sorumluların bulunacağını söyledi.

ABD'de George Floyd adlı bir siyahın 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesini protesto eylemleri sırasında Bristol merkezindeki bronz heykel sokaklarda gezdirildikten sonra sevinç çığlıkları atan kalabalık tarafından Avon Nehri'ne atılmıştı.

Göstericilerden bazıları devrilen heykelin üzerine çıkarak dans etti.

10 binden fazla kişinin katıldığı belirtilen eylemde bazı göstericilerin de Minneapolis'te dizini 8 dakika süreyle Floyd'un boğazına bastırarak ölümüne neden olan Derek Chauvin adlı polis memurunun yaptığı gibi dizlerini heykelin boğazına dayadıkları görüldü.

84 bin Afrikalı'yı köleleştirdi

Edward Colston, 1672-1689 yılları arasında 84 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğu gemileriyle Amerika'ya köle olarak götürmüştü.