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İngiltere ikinci kez anlaşmasız ayrılığa “hayır” dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Revize edilmiş Brexit Anlaşması’nı dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu, bugün de ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma teklifini 308 oya karşı 312 oyla reddetti.Brexit sürecinde sonlara doğru gelinirken İngiltere Parlamentosu en hareketli günlerini yaşamaya devam ediyor.

Revize edilmiş Brexit Anlaşması’nı dün akşam ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu, bugün de ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma teklifini 308 oya karşı 312 oyla reddetti.
Brexit sürecinde sonlara doğru gelinirken İngiltere Parlamentosu en hareketli günlerini yaşamaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen oylamada revize edilmiş Brexit Anlaşması 242 "evet" oyuna karşı 391 "hayır" oyuyla ikinci defa reddedildi. Milletvekilleri, dünkü oylamanın ardından bugün de "anlaşmasız ayrılmayı" oyladı. Anlaşma olmadan AB’den ayrılma teklifi 308 oya karşı 321 oyla reddedildi.

AB’den talep oylanacak
Yapılan oylamada, milletvekilleri “anlaşmasız ayrılmayı” da reddedildiği için, milletvekillerini bir oylama daha bekliyor. Milletvekilleri bu kez Brexit tarihinin uzatılmasını oylayacak ve yarın yapılacak yeni bir oylama ile Brexit sürecinin ertelenmesi için AB’den talepte bulunup bulunulmamasına karar verilecek.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dünkü oylama sonrası yaptığı açıklamada, ’’İngiltere eğer Brexit ertelemesinde bulunduğu takdirde, 27 AB üye ülkeleri bunu değerlendirip oy birliği ile bir karar varacaktır. Eğer bir oylama gerçekleştirilecekse eğer bu tarihin Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerden önce olması gerekiyor" ifadelerini kullanarak son tarih olarak 22-24 Mayıs tarihinde sonuca kavuşulması gerektiğini belirtti.
İngiliz Parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada Brexit Anlaşması, 242’ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak’taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

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