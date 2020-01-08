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  4. İngiltere ile AB arasında "olumlu" görüşme

İngiltere ile AB arasında "olumlu" görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Londra'da bir araya geldi

LONDRA (AA) - İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bugün gerçekleştirdiği görüşmeyi “olumlu” olarak nitelendirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan, bugün Ursula von der Leyen ile Downing Street’te olumlu bir görüşme yaptı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Johnson’ın görüşmede en önemli önceliğinin Brexit anlaşmasını 31 Ocak’ta hayata geçirmek olduğu belirtildi.

Johnson ile Leyen’in, anlaşmanın İngiliz ve Avrupa parlamentolarındaki onay sürecine ilişkin son durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, Johnson’ın, İngiltere ile AB arasında iş birliğine, ortak tarihe, çıkarlara ve değerlere dayalı yeni bir ortaklık isteğini muhatabına ilettiği vurgulandı.

Açıklamada, Johnson'un, AB ile mal ve hizmetleri kapsayan geniş bir serbest ticaret anlaşması ve diğer alanlarda da iş birliği yapma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

İngiltere’nin geçiş dönemini 31 Aralık 2020’den öteye uzatmayacağı aktarılan açıklamada, gelecekteki herhangi bir ortaklığın AB kurallarına veya Avrupa Adalet Divanı'na uyumu içermeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Johnson'un, İngiltere’nin kara sularındaki balıkçılık hakları ile göçmen sisteminin de kendi kontrolü altına alacağını aktardığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Johnson'ın muhatabına İngiltere’nin 31 Ocak’ın hemen ardından AB ile Kanada arasındakine benzer bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere derhal başlama arzusunu da ilettiği kaydedildi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası AB ile varılan Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak Brexit Yasa Tasarısının nihai oylamasını yarın gerçekleştirecek.

İngiliz parlamentosunda geçen yıl yapılan oylamalarda Brexit anlaşması onay alamamış ve Brexit'in tarihi 3 kez ertelenmişti.

İngiltere, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile birlikten ayrılma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere Ursula vın der Leyen

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