İngiltere ile AB arasında "olumlu" görüşme

LONDRA (AA) - İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bugün gerçekleştirdiği görüşmeyi “olumlu” olarak nitelendirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan, bugün Ursula von der Leyen ile Downing Street’te olumlu bir görüşme yaptı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Johnson’ın görüşmede en önemli önceliğinin Brexit anlaşmasını 31 Ocak’ta hayata geçirmek olduğu belirtildi.

Johnson ile Leyen’in, anlaşmanın İngiliz ve Avrupa parlamentolarındaki onay sürecine ilişkin son durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, Johnson’ın, İngiltere ile AB arasında iş birliğine, ortak tarihe, çıkarlara ve değerlere dayalı yeni bir ortaklık isteğini muhatabına ilettiği vurgulandı.

Açıklamada, Johnson'un, AB ile mal ve hizmetleri kapsayan geniş bir serbest ticaret anlaşması ve diğer alanlarda da iş birliği yapma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

İngiltere’nin geçiş dönemini 31 Aralık 2020’den öteye uzatmayacağı aktarılan açıklamada, gelecekteki herhangi bir ortaklığın AB kurallarına veya Avrupa Adalet Divanı'na uyumu içermeyeceği vurgulandı.