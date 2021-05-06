İngiltere ile Fransa Arasında Manş Denizi'nde Balıkçı Gerginliği

Taraflara gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulunan Avrupa Birliği bir taraftan da İngiltere’yi Brexit sonrası devreye giren anlaşmanın kurallarına uymamakla suçladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından Fransa ile yaşanan uzlaşmazlık, Brexit sonrası uygulamaya koyulan kurallarla ilgili ortaya çıkan ilk büyük gerginlik niteliğinde.

Başbakan Johnson bugün Jersey Adası yerel yönetim lideri John Le Fondre ve diğer yerel yetkililerle görüştü. Başbakanlık sözcüsü görüşmeyle ilgili olarak, “Başbakan Johnson, Jersey’e olan tartışmasız desteğini bir kez daha dile getirdi ve İngiliz donanmasına ait gemilerinin önlem amaçlı olarak, durumu gözlemlemek üzere bölgede kalacağını teyit etti” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) taraflara gerginliği sonlandırma çağrısı yaparken, Fransa Dışişleri Bakanlığı durumu hızlı bir şekilde çözme taraftarı olduklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, balıkçılık haklarıyla ilgili Fransa ile ortaya çıkan uzlaşmazlık nedeniyle Jersey Adası’na gönderilen İngiliz Kraliyet Donanması’ndan iki geminin Manş Denizi’nde devriye gezmeye devam edeceğini söyledi.

Uzun yıllardır Jersey Adası açıklarında avlanan Fransız balıkçıları bölgeye erişimlerinin beklenmedik bir şekilde bir anda kısıtlanmasını protesto ederken, İngiltere’nin adaya iki donanma gemisi göndermesi gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu.

Bir grup balıkçı yaklaşık 50 kadar tekneyle, karşılaştıkları kısıtlamaları protesto amacıyla Jersey Adası’nın St. Helier limanında toplandı. Fransız yetkililer de güvenlik amacıyla bölgede iki devriye botunun görevlendirildiğini söyledi.

Associated Press haber ajansına göre, balıkçıları temsilen konuşan Dimitri Rogoff, protestonun amacının limanı kapatmak olmadığına vurgu yaptı ve “Bu bir savaş eylemi değil, bir protesto eylemi” dedi.

Bölgedeki bazı tanıklar durumun “bir işgal görünümü” yarattığını savunurken, Fransız yetkililer devriye botların da, olası bir acil durum karşısında müdahale etme amacıyla bölgeye sevkedildiğini belirtti.

İngiliz Başbakan Boris Johnson da donanma gemilerini devreye sokması nedeniyle muhaliflerinin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.