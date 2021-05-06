İngiltere ile Fransa Arasında Manş Denizi'nde Balıkçı Gerginliği

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, balıkçılık haklarıyla ilgili Fransa ile ortaya çıkan uzlaşmazlık nedeniyle Jersey Adası’na gönderilen İngiliz Kraliyet Donanması’ndan iki geminin Manş Denizi’nde devriye gezmeye devam edeceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) taraflara gerginliği sonlandırma çağrısı yaparken, Fransa Dışişleri Bakanlığı durumu hızlı bir şekilde çözme taraftarı olduklarını belirtti.
Başbakan Johnson bugün Jersey Adası yerel yönetim lideri John Le Fondre ve diğer yerel yetkililerle görüştü. Başbakanlık sözcüsü görüşmeyle ilgili olarak, “Başbakan Johnson, Jersey’e olan tartışmasız desteğini bir kez daha dile getirdi ve İngiliz donanmasına ait gemilerinin önlem amaçlı olarak, durumu gözlemlemek üzere bölgede kalacağını teyit etti” şeklinde konuştu.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından Fransa ile yaşanan uzlaşmazlık, Brexit sonrası uygulamaya koyulan kurallarla ilgili ortaya çıkan ilk büyük gerginlik niteliğinde.
Taraflara gerginliğin sonlandırılması çağrısında bulunan Avrupa Birliği bir taraftan da İngiltere’yi Brexit sonrası devreye giren anlaşmanın kurallarına uymamakla suçladı.
Uzun yıllardır Jersey Adası açıklarında avlanan Fransız balıkçıları bölgeye erişimlerinin beklenmedik bir şekilde bir anda kısıtlanmasını protesto ederken, İngiltere’nin adaya iki donanma gemisi göndermesi gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu.
Bir grup balıkçı yaklaşık 50 kadar tekneyle, karşılaştıkları kısıtlamaları protesto amacıyla Jersey Adası’nın St. Helier limanında toplandı. Fransız yetkililer de güvenlik amacıyla bölgede iki devriye botunun görevlendirildiğini söyledi.
Associated Press haber ajansına göre, balıkçıları temsilen konuşan Dimitri Rogoff, protestonun amacının limanı kapatmak olmadığına vurgu yaptı ve “Bu bir savaş eylemi değil, bir protesto eylemi” dedi.
Bölgedeki bazı tanıklar durumun “bir işgal görünümü” yarattığını savunurken, Fransız yetkililer devriye botların da, olası bir acil durum karşısında müdahale etme amacıyla bölgeye sevkedildiğini belirtti.
İngiliz Başbakan Boris Johnson da donanma gemilerini devreye sokması nedeniyle muhaliflerinin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.
Fransız ve İngiliz yönetimler arasında geçmişte de açık sulardaki haklarla ilgili uzlaşmazlıklar yaşanmıştı. Brexit’in ardından da ilk kez geçen yıl Jersey Adası yerel yönetimi bölgede avlanan balıkçıların faaliyetlerine devam edebilmeleri için gereken ruhsatla ilgili yeni taleplerde bulunduğunda balıkçılar tepki göstermişti.
İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’nde yer alan İngiliz adaları arasında en büyüğü olan Jersey Adası’nın yetkilileri, Fransız balıkçı botlarının gereken belgeleri sunmadığını ileri sürdü, Fransa’nın adanın elektriğini kesmeye yönelik tehdidine de tepki gösterdi.
Manş Denizi’ndeki İngiliz adaları Fransa topraklarına daha yakın bir bölgede yer alıyor ve Jersey Adası’nın elektrik ihtiyacının neredeyse tamamı Fransa’dan sualtı kabloları aracılığıyla tedarik ediliyor.
Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin Salı günü yaptığı bir açıklamada Jersey Adası yönetimini Fransız botlarına ruhsat vermeyi geciktirmekle suçlayarak, Fransa’nın “misilleme uygulamalarını” devreye sokabileceği uyarısında bulunmuştu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada ise, Fransa yönetiminin İngiltere’yle balıkçılık hakları konusunda yaşanan gerginliği bir an önce sona erdirme taraftarı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Brexit öncesinde de Manş Denizi’nde faaliyet gösteren Fransız balıkçıların Brexit sonrası varılan anlaşmanın kuralları uyarınca hareket etmelerine izin verilmesi talep edildi.
Jersey Adası yetkilileri de sorunu çözebilmek amacıyla bugün Fransız balıkçılarla görüştü.
Jersey Balıkçılar Birliği Başkanı Don Thompson, Fransız balıkçılara gerekli bilgi ve belgeleri sunmaları için daha fazla zaman verilmesini ancak başka bir “imtiyaz” sağlanmaması gerektiğini savundu.
AP’ye konuşan Thompson, “Bunu çözmenin gerçek yolu pes edip Fransızlar’a istediklerini vermek değil” dedi. Thompson ayrıca ruhsat için gerekli belgeleri tam olmayan Fransız balıkçıların “Jersey Adası’nı kuşatmak yerine kendi hükümetlerine başvurmaları” gerektiği görüşünü savundu.