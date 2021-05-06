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İngiltere ile Fransa arasındaki 'Jersey' krizi büyüyor

06.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ile Manş Denizi’ndeki Jersey adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık yaşayan Fransa arasındaki tansiyon giderek artıyor.

İngiltere ile Fransa arasındaki 'Jersey' krizi büyüyor

50’den fazla Fransız balıkçı teknesi, İngiltere tarafından getirilen balıkçılık şartlarını protesto etmek için adanın ana limanını ablukaya aldı.

İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor. Fransa hükümetinin Brexit sonrası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere yönetimindeki Jersey adasının elektriğini kesme tehdidinin ardından Londra, balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey’in ana limanındaki ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması’na ait 2 devriye gemisini bölgeye gönderdi.

Abluka için bu sabah Jersey’nin başkenti Saint Helier’daki limanda 50’den fazla Fransız balıkçı teknesi bir araya geldi. Balıkçılar, Brexit’ten sonra Fransız denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarına erişimin kısıtlanmasını protesto etmek için ana limanı kapattı. Bir yük gemisinin limandan ayrılamadığı belirtilirken, Jersey Dışişleri Bakanı Ian Gorst balıkçılar ile görüşeceğini duyurdu.
İki Fransız devriye botunun da Jersey açıklarında konuşlandırıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey’e balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirdi. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümeti tarafından İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya konulan yeni lisans sistemine göre Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektiriyor. Karara tepki gösteren Fransız yetkililer, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için "yeni teknik önlemlerin" Avrupa Birliği’ne (AB) iletilmediğini ve bu durumun da yeni önlemleri "geçersiz" hale getirdiğini belirtmişti.

Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesinin yüzde 95’i Fransa’dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey’nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmuştu. Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların "kabul edilemez" olduğunu ve Fransa’nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu belirtmişti. Girardin, "Durumun buraya gelmesinden dolayı üzgünüm, ancak mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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