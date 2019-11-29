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İngiltere Irak'ta göstericilere aşırı güç kullanılmasını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:23 | Son Güncelleme

İngiltere Irak'ta göstericilere aşırı güç kullanılmasını kınadı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Irak güvenlik güçlerinin göstericilere karşı aşırı güç kullanmasını kınayarak, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta güvenlik güçlerinin, göstericilere karşı Nasiriye kentinde ateş açması dahil aşırı güç kullanmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Göstericilerin barışçıl protesto hakkına saygı gösterilmesini isteyen Raab, şiddetin sorumlularından da hesap sorulması gerektiğini belirtti.

- İran konsolosluklarına saldırılar

Raab, Necef ve Kerbela'da İran konsolosluklarına yönelik saldırılardan da derin kaygı duyduğunu kaydederek, "Diplomatik tesisler şiddetin hedefi olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Irak'taki huzursuzluğa barışçıl, siyasi bir çözüm bulunması çağrısını yinelediğini belirten Raab, bunun göstericilerin meşru taleplerini karşılayan anlamlı reformlar içermesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Raab, Irak hükümetine seçim yasasında "güvenilir" bir reform için Birleşmiş Milletler ile iş birliği yapması çağrısında da bulundu.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

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Dominic Raab ırak ingiltere

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