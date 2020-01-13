İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ülkesinin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in gözaltına alınmasıyla ilgili İran yönetiminden özür talep edeceklerini söyledi.

Raab İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında İran'la yaşanan diplomatik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire’in cumartesi günü İran’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Raab, “Büyükelçinin gerekçe veya izahat olmaksızın gözaltına alınması uluslararası hukukun fahiş biçimde ihlalidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın olaya tepki olarak bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Raab, “Özür talep edeceğiz ve bunun bir daha tekrarlamaması için güvence isteyeceğiz.” dedi.

Raab, olayın ardından İngiltere’nin Tahran büyükelçiliğinin güvenliğinin de gözden geçirildiğini kaydetti.

- "Rejim yol ayrımında"

Olayla ilgili uluslararası toplumun İngiltere’ye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Raab, Viyana Konvansiyonuna göre bütün diplomatların özel haklara sahip olduğunu hatırlattı.