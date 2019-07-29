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İngiltere: 'İran'la Tankerlerin Takası Olamayacak'

29.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

İngiliz hükümeti İran’la petrol tankerlerinin takas edilmesinin mümkün olmayacağını söyledi

İngiltere: 'İran'la Tankerlerin Takası Olamayacak'

İngiliz hükümeti İran’la petrol tankerlerinin takas edilmesinin mümkün olmayacağını söyledi. İngiltere, bir İran petrol tankerini Cebelitarık’ta İran’sa bir İngiliz tankerini Hürmüz Boğazı’nda alıkoymuş durumda.

İngiltere Temmuz ayının başlarında İran’a ait bir petrol tankerine Cebelitarık’ta el koydu. Gerekçe olarak da söz konusu tankerin uluslararası yaptırımlara aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıyor olmasını ileri sürdü. İran bu iddiaları reddetti ve tankerin serbest bırakılmasını istedi.

Bir süre sonra bu defa İran Cumhuriyet Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol tankerini alıkoydu. Her iki ülkede tankerleri ellerinde tutmaya devam ediyorlar.

İki ülke arasındaki tansiyon bunun üzerine yükseldi İngiliz donanmasına baplı savaş gemileri İngiliz tankerlerine escortluk yapmaya başladı ve İngiltere bölgeye daha fazla deniz kuvveti gönderilmesi çağrısı yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı ayrıca yeni bir savaş gemisinin daha körfez bölgesine ulaştığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raad BBC radyosuna yaptığı açıklamadaysa gelinen noktada tankerlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı söyledi. Raab, “Bu teklif edilemez. Bir çeşit al ver işlemi değil bu. Bu tamamen uluslararası kanunlar ve uluslarası hukuk sistemiyle alakalı ve biz yasaların geçerli olması konusunda ısrarcıyız” dedi.

Buna karşın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yse yaptığı açıklamada İngiltere’nin İran tankerini alıkoymasının yasadığı olduğunu söyledi ve İngiltere’nin bundan zararlı çıkacağını belirtti.

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