HABER

İngiltere İşçi Partisi liderinden hükümetin terörle mücadele politikasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

İngiliz ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, teröre karşı savaşın yanlış politikalar nedeniyle başarısız olduğunu savundu

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin askeri müdahalelerinin terör sorununu çözmek yerine bunu daha da şiddetlendirdiğini söyledi.

Corbyn, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu York kentinde yaptığı açıklamada, terörle mücadelede yanlış politika izlendiğini savundu.

İngiliz liderlerin ülke güvenliği hakkında yanlış kararlar aldığını, terörle mücadelenin sadece dış politikaya indirgenemeyeceğini belirten Corbyn, "16 yıl önce Irak'ın işgaline karşı uyardım. Bunun, savaşları, çatışmaları terörizmi ve gelecek nesillerin sefaletini artıracak bir çatışma, nefret, sefalet ve çaresizlik döngüsüne yol açacağını söyledim. Öyle de oldu ve biz hala bugün bunun (Irak'ın işgali) sonuçları ile yaşıyoruz." dedi.

"Teröre karşı savaşın açıkça başarısız olduğunu" vurgulayan Corbyn, "İngiltere'nin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da tekrarlanan askeri müdahaleleri sorunları çözmek yerine daha da şiddetlendi." diye konuştu.

- Londra saldırısı

Corbyn'in açıklamaları Usman Khan adlı bir terör hükümlüsünün cuma günü Londra'da gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının ardından geldi.

28 yaşındaki Usman Khan, cuma günü saat 14.00 sıralarında 5 kişiyi bıçakladıktan sonra polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Kurbanlardan ikisi, daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırının Khan'ın da davet edildiği mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin konferans sırasında başladığı ve daha sonra konferans salonunun hemen yanındaki Londra Köprüsü'nde devam ettiğini açıklamıştı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da duyururken Khan'ın 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsasına yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken tahliye edildiği belirlenmişti.

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Başsavcılık'tan açıklamaGörüntüler büyük tepki çekmişti! Başsavcılık'tan açıklama
Serbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandıSerbest kalan dayakçı koca, bu kez tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Jeremy Corbyn Londra saldırı terör

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü!

Son dakika: Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Başsavcılık'tan açıklama

Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.