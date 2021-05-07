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İngiltere, İskoçya ve Galler’de sandıklar kapandı, seçim sonuçları bekleniyor

07.05.2021 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yerel yönetimler, Galler ve İskoçya'da ise özerk yönetimlere dair seçimlerde sandıklar dün gece TSİ 00:00'da kapandı.

İngiltere, İskoçya ve Galler’de sandıklar kapandı, seçim sonuçları bekleniyor

İngiltere'de yerel yönetimler, Galler ve İskoçya'da ise özerk yönetimlere dair seçimlerde sandıklar dün gece TSİ 00:00'da kapandı.

İskoçya ve Galler'de seçmenler, özerk yönetimlerinin parlamentoları için sandık başındaydı.

İngiltere'de ise yerel yönetimler için seçim düzenlendi.

Galler ve İngiltere'de bazı üst düzey emniyet yetkilileri de bu oylama ile belirleniyor.

İngiltere'nin Hartlepool bölgesinde ise boşalan milletvekilliği için ara seçim yapıldı.

Bu seçimlerin bir kısmının geçen yıl yapılması gerekiyordu fakat pandeminin başlamasının ardından seçimler bir yıl ertelendi.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçlarının açıklanması bu yıl önceki seçimlere kıyasla daha uzun sürecek. Nedeni ise sosyal mesafe önlemleri yüzünden oy sayım merkezlerinde faaliyetlerin daha yavaş bir şekilde gerçekleşecek olması.

Sandıklardan ilk beklenen sonuç, Hartlepool'dan büyük ihtimalle Cuma sabahı gelecek ara seçim sonucu.

Galler Parlamentosu'ndaki 60 sandalyenin sahiplerinin de gün içinde belli olması bekleniyor.

İskoçya'da ise oyların sayımına Cuma günü başlanacak. Sonuçların Cumartesi veya Pazar günü açıklanması bekleniyor.

İngiltere'deki yerel yönetim seçimlerinin bir kısmında sonuçlar Cuma günü açıklanırken bir kısmında Pazar'a kadar sayım sürecek.

Üst düzey emniyet yetkilileri için kullanılan oyların sayımına da Pazartesi başlanacak.

Voters in the village of Farr, near Inverness braved the snow

Yerel ve bölgesel seçimler neden önemli?

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi 2019'da ağır bir yenilgi almış, geçen yıl partinin başına Sir Keir Starmer geçmişti.

Yerel seçimler, İşçi Partisi'nin yeni bir liderle bu kayıpları telafi edip edemediğini gösterecek.

İktidardaki Muhafazakar Parti 2019'daki seçimlerde o güne kadar İşçi Partisi'nin kalesi olarak görülen yerlerde milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Muhafazakarlar şimdi o bölgelerin yerel yönetimlerini de kazanmayı hedefliyor.

Muhafazakar Parti bunun yanı sıra son seçimde İşçi Partisi'nin kazandığı Heartlepool'da da zafer elde ederek ivmesini korumayı umuyor.

İskoçya'daki seçim sonuçları ise özerk yönetimi belirlemenin yanı sıra, bölgede iktidarda bulunan İskoç Ulusal Partisi'nin ikinci bağımsızlık referandumu talebine ne kadar destek olduğunu ölçmeye de yarayacak.

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