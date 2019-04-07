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İngiltere İsrail'i kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 21:42 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field: - "İngiltere, İsrail makamlarının, daha fazla yerleşim birimi konusundaki planlarını güçlü bir şekilde kınıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme kararını kınadı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, yazılı açıklamasında, İngiltere'nin, İsrail makamlarının daha fazla yerleşim birimi konusundaki planlarını güçlü bir şekilde kınadığını belirtti.

Yerleşim birimlerinin, uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltaladığını ifade eden Field, İsrail'i zarar verici eylemleri durdurmaya çağırdı.

Field, ayrıca tüm taraflardan mevcut gerilimleri azaltmak, adil ve kalıcı bir barış için doğru ortamı oluşturmak amacıyla daha fazla çaba göstermesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edeceğini söylemişti. Netanyahu, ayrıca yeni birimler inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria ingiltere israil Yahudi yerleşim birimleri

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