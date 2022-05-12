HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere İsveç’le Güvenlik Deklarasyonu İmzaladı

İngiltere İsveç’le Güvenlik Deklarasyonu İmzaladı

12.05.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Başbakan Boris Johnson, Rusya'dan herhangi bir saldırı tehdidine maruz kalması halinde İsveç'e destek sağlama sözü veren bir güvenlik deklarasyonu imzaladı

İngiltere İsveç’le Güvenlik Deklarasyonu İmzaladı

İngiltere Başbakanı Başbakan Boris Johnson, Rusya'dan herhangi bir saldırı tehdidine maruz kalması halinde İsveç'e destek sağlama sözü veren bir güvenlik deklarasyonu imzaladı.

İsveç de tıpkı Ukrayna gibi NATO üyesi değil.

Johnson'ın İsveç'i ziyareti sırasında imzalanan bu deklerasyonla İngiltere, İsveç'e, tehdit edilmesi halinde askeri güç dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ilan etmiş oldu.

Bu hamlenin devamının yine NATO üyesi olmayan Finlandiya’yla da yapılacağı belirtiliyor.

İki kuzey ülkesi böylece NATO üyeliğine başvuru kararlarını açıklamadan hemen önce güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak.

İki ülkenin başkentleri Helsinki ve Stockholm’dan NATO ile ilgili üyelik başvurusunda bulunma ya da bulunmama kararının gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Güvenlik uzmanları ikili anlaşmaların öneminin altı çizerken, İsveç ve Finlandiya'nın bir NATO üyesi olan İngiltere’den ihtiyaç duydukları anda destek isteme hakkına sahip olacağına dikkat çekiyor.

Bazı çevreler, "böyle bir anlaşma Ukrayna ile yapılmış olsaydı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin sınıra asker yığmaktan caydırılabilirdi" yorumunu yapıyor.

Diğer taraftan, Moskova’nın İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir işgal planı olduğu takdirde bu durumun iki ülkeye askeri güç vadeden İngiltere’yi de çatışmanın bir tarafı haline getireceği değerlendirmesini yapanlar da var.

Askeri analistlerin dikkat çektiği noktalardan biri de, İngiltere’nin NATO üyesi olmasından dolayı, bir üyeye yapılan saldırıyı diğer tüm üyelere yapılmış sayan NATO’nun 5. Maddesi'ni devreye sokma hakkına sahip olması. Bu da ABD başta olmak üzere 30 üye ülkenin birden Rusya’nın karşısına çıkması anlamına geliyor.

Putin geçmişte Finlandiya ve İsveç’e, “eğer NATO’ya girerseniz sonuçlarına katlanırsınız” şeklinde net tehditler yöneltmişti.

Hem Finlandiya hem İsveç “savaş zamanlarındaki tarafsızlıklarıyla tanınan iki ülke” olarak değerlendiriliyor. Ancak her iki ülke kamuoyunda, Ukrayna’nın başına gelenlerden sonra NATO'ya katılma eğiliminin arttığı gözleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada’dan Sonra ABD’deki Yerli Okullarında MezarlarKanada’dan Sonra ABD’deki Yerli Okullarında Mezarlar
Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildiBursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldüÜnlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
İngiltere İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor taraftarından Altay maçı bilet fiyatlarına büyük tepki!

Trabzonspor taraftarından Altay maçı bilet fiyatlarına büyük tepki!

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti

Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme

Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme

Feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı! Otobüs demir yığınına döndü

Feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı! Otobüs demir yığınına döndü

Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Bozuk şarj cihazı canından etti!

Bozuk şarj cihazı canından etti!

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.