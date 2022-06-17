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İngiltere Julian Assange’ın ABD’ye İadesini Onayladı

17.06.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WikiLeaks adlı “gizli istihbarat haberleri” sitesinden yayınladığı dosyalar nedeniyle ABD’nin peşine düştüğü Julian Assange’ın iade emri, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından imzalandı

İngiltere Julian Assange’ın ABD’ye İadesini Onayladı

WikiLeaks adlı “gizli istihbarat haberleri” sitesinden yayınladığı dosyalar nedeniyle ABD’nin peşine düştüğü Julian Assange’ın iade emri, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından imzalandı.

ABD, Assange’ı Afganistan ve Irak operasyonlarından gizli dosyalar ele geçirmek, bunları sivillere karşı işlenen suçlar iddiasıyla yayınlamak ve casusluk faaliyetleri gibi suçlamalardan yargılamak istiyor.

Assange suçlamaları her fırsatta reddederken, avukatları iki hafta içinde iade kararını temyize götürme haklarının bulunduğunu açıkladı.

Assange’ın kurucusu olduğu gizli istihbarat sitesi WikiLeaks ise bugünün “basın özgürlüğü ve İngiliz demokrasisinde kara bir gün” olduğunu belirterek, “kavga bitmedi, sadece yeni bir yasal mücadele başladı” şeklinde ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

İfade özgürlüğüne değer veren herkesin İçişleri Bakanlığı’nca onaylanan bu karardan utanması gerektiğini vurgulayan Wikileaks, ABD’yi Assange’ı öldürmek için tuzak kurmakla suçladı.

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan savunma ekibinden bir avukat ve aynı zamanda Assange’ın eşi olan Stella Moris, “İçişleri Bakanı onu öldürmek için plan yapan bir ülkeye gönderilmesini onayladı” diyerek aynı iddiayı tekrarladı.

Moris, “İçişleri Bakanı Patel böyle bir karar vererek aynı zamanda ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği işlediği suçları da onaylamış oldu” dedi.

Savunucuları Assange'ın bir siyasi tutuklu olduğunu ve bu yüzden kararın iki ülke arasındaki iade şartnamesine de aykırı olduğunu savundu.

Stella Moris, eşinin siyasi tutuklu olduğunu ileri sürerek onun ABD’ye iade edilmemesi için yasal her yolu deneyeceğini belirtti ve ayakta olduğu her an adalet için mücadele sözü verdi.

Assange 2019’da, Londra’da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği’nden 7 yıl sonra sürüklenerek çıkarılmış ve İngiltere’deki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapisanesi’ne yerleştirilmişti.

ABD’nin başlattığı iade girişimi bu konunun görüldüğü ilk mahkeme tarafından, Assange’ın akıl sağlığı nedeniyle intihara meyilli olduğu ve “ABD hapishanelerinde buna engel olacak bir sistemin varlığından emin olunamadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

Temyizle bu kararı tersine çevirten ABD, Assange’ı karşılamaya bir adım daha yaklaşırke,n Uluslararası Af Örgütü, İngiltere’nin bu kararla gazetecilere "ürkütücü bir mesaj" verdiği değerlendirmesini yaptı.

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