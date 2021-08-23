İngiltere Kabil'den Tahliye Süresinin Uzatılmasını İstiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 liderleri toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan’daki tahliye işlemlerinin süresinin, 31 Ağustos sonrasına uzatılmasını istediğini söyleyecek.

ABD Başkanı Biden, daha önce yaptığı bir açıklamada, sürenin uzayabileceğini ifade etmiş olsa da dün yaptığı konuşmada 31 Ağustos’a kadar tahliyeleri tamamlamak niyetinde olduklarını dile getirdi.

İngiltere silahlı kuvvetlerden sorumlu devlet bakanı James Heappey, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin tahliye için belirlenen son tarihin 31 Ağustos sonrasına uzatılmasını istediğini söyledi.

BBC Radyosu’na yaptığı açıklamada, her ne kadar G7 liderleri bu yönde bir karar alsalar dahi buna Taleban yönetiminin de onay vermesi gerektiğini hatırlatan İngiliz bakan, Londra, Washington, Paris ve Berlin’de sürenin uzatılmasının istendiğini söyledi.

Taleban süre uzatımını reddetti iddiası

Batılı ülkelerin tahliye için belirlenen son tarih olan 31 Ağustos tarihini öteleme isteklerine karşın Taleban tarafı buna sıcak bakmıyor. Reuters Haber Ajansı’na konuşan iki ayrı Taleban yetkilisi kendilerinin süreyi uzatmayacaklarını söyledi.

Ancak Taleban yetkilileri, kendilerine batılı devletlerden şu an için süre uzatımına ilişkin bir talep gelmediğini de belirtti. Batılı devletler bu konuda müzakere etmeye hazırken Taleban’dan da genel olarak batıyla işbirliği konusunda ılımlı mesajlar geliyor. Bu nedenle sürenin uzatılmasının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

