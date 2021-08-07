İngiltere Kaçak Geçişler İçin Yunan Adasına Bakan Gönderdi

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel Yunan makamlarıyla yasadışı göçün nasıl önlenebileceğini görüşmek için bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir gün öncesinde İngiltere sahillerinde, bir gün içinde 21 şişme botla kaçak geçiş yapan 482 göçmenle yılın rekoru kırıldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’na göre Priti Patel, Ege’de küçük botlarla oluşan bu büyük sorunu yerinde görmek ve organize insan kaçakçılarıyla Yunan makamlarının nasıl mücadele ettiğini anlamak amacıyla oradaydı.

Patel, Kuşadası’nın tam karşısındaki ve Dilek yarımadasına sadece bir buçuk kilometre mesafedeki Sisam adasından Yunanistan donanmasına ait bir sahil güvenlik gemisinin devriye görevine katıldı, görevlilerin deneyimlerini dinledi.

Bakan ayrıca, Yunanistan Göçmen İşleri Bakanı Notis Mitaraçi’yle bölgedeki sığınma işlemlerinde gerçekleştirilen reformu konuştu ve yeni inşa edilen göçmen kabul merkezinde incelemelerde bulundu. İnsan hakları savunucuları tarafından hapishaneye benzetilen merkezin 19 Eylül’de açılması ve yeni göçmenlerin buraya konuşlandırılması planlanıyor.

Yunanistan’ın son zamanlarda denizden geçişlerle ilgili önlemleri sertleştirdiği dünya basınında ele alınmış güncel haberlerden. Ayrıca bu ziyaretle ilgili yapılan değerlendirmeler de dikkat çekici. Haber ajansları, ABD birliklerinin Afganistan'dan yakın zamanda çekilmesinin yol açtığı istikrarsızlığın önümüzdeki haftalarda ve aylarda göçmen akışlarında artışa neden olabileceğinden endişe duyulduğuna ilişkin görüşler yayınlıyor. Yunanistan da bu kaçak geçişler için endişelenen güney ve doğu Avrupa ülkelerinden biri.

İngiltere’nin de bu olasılığa karşı önlemlerini artırmaya çalıştığı biliniyor. Priti Patel’in ‘sığınmacılar yasa tasarısını’ İngiliz parlamentosuna sunuşunun üzerinden sadece bir kaç hafta geçti. Ülkede, Manş Denizi’nden her geçen gün artan botla geçişler önce 19 Temmuz’da 430, bu hafta ortasında da 482 kişiyle rekor kırarak endişelerin artmasına neden oldu. Hükümet bu tür geçişlerin yasadışı sayılması ve kaçak göçmenlerin sığınma başvurularının kabul edilmemesi için yeni yasa çıkarmaya çalışıyor. Muhalefettekiler ise bunun uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına karşı olacağını savunuyor.

Şimdi Yunanistan’da çare arayışında olan Priti Patel, Temmuz’da parlamentoda ‘İngiliz halkının açık sınır kapılarından ve kontrolsuz göçmenlikten sıkıldığını’ söylemişti.

İçişleri Bakanlığı’na göre İngiltere, diğer Avrupa ülkeleriyle, kaçak giren göçmenlerin geri gönderilmesi üzerine anlaşmaya varmaya çalışıyor. Yunanistan’a, bu konuda daha önce de İngiltere tarafından yardımcı bakan düzeyinde bir ziyarette bulunulmuştu. Chris Philp’in Mart’taki Yunanistan ziyaretinin amacını öğrenmeye çalışan habercilerin girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

