İngiltere: Karantina Bitiyor İşler Eskiye Dönüyor

Türkiye’den giden göçmenlerin Londra’da yoğun olarak yaşadığı ve çalıştığı Harringay semtindeki iş yerleri, karantina sonrası açılışa hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın öngördüğü dört aşamalı normalleşme planı, bir yıldır devlet desteğiyle ayakta durmaya çalışan işletmecileri heyecanlandırdı.

Masa sandalyesi toplu, sadece paket servisi yaparak kazandığıyla bir yıl geçiren Diyarbakır Kebapçısı’nın sahibi, 2020 yılı boyunca devletten gelen destekle, altı aylık dükkan kirasını ve işletme giderlerini karşılayabilmiş. Ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldığı çalışanlarının maaşlarını ise devlet ödemiş.

Aksu, 2021’in bu kadar kolay geçmeyeceğinden endişeli. Salgın bir yana, asıl zorlukların Brexit sonrası gelen değişimle ortaya çıkmasından korkuyor. Et ve sebzede sürekli olan fiyat dalgalanmalarının artık olmadığını, fiyatların hep yüksek kaldığını gözlemlemiş.

Antepliler adlı pide ve lahmacun fırını çalışanları, paket servise durmaksızın yetiştirdikleri lahmacunlar nedeniyle işlerinin hiç yavaşlamadığını ancak müşterilerle karşılaşmaya hasret kaldıklarını söylüyor.