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İngiltere: Karantina Bitiyor İşler Eskiye Dönüyor

26.02.2021 21:15 | Son Güncelleme:
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İngiltere: Karantina Bitiyor İşler Eskiye Dönüyor

Türkiye’den giden göçmenlerin Londra’da yoğun olarak yaşadığı ve çalıştığı Harringay semtindeki iş yerleri, karantina sonrası açılışa hazırlanıyor

Türkiye’den giden göçmenlerin Londra’da yoğun olarak yaşadığı ve çalıştığı Harringay semtindeki iş yerleri, karantina sonrası açılışa hazırlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın öngördüğü dört aşamalı normalleşme planı, bir yıldır devlet desteğiyle ayakta durmaya çalışan işletmecileri heyecanlandırdı.

Masa sandalyesi toplu, sadece paket servisi yaparak kazandığıyla bir yıl geçiren Diyarbakır Kebapçısı’nın sahibi, 2020 yılı boyunca devletten gelen destekle, altı aylık dükkan kirasını ve işletme giderlerini karşılayabilmiş. Ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldığı çalışanlarının maaşlarını ise devlet ödemiş.

Aksu, 2021’in bu kadar kolay geçmeyeceğinden endişeli. Salgın bir yana, asıl zorlukların Brexit sonrası gelen değişimle ortaya çıkmasından korkuyor. Et ve sebzede sürekli olan fiyat dalgalanmalarının artık olmadığını, fiyatların hep yüksek kaldığını gözlemlemiş.

Antepliler adlı pide ve lahmacun fırını çalışanları, paket servise durmaksızın yetiştirdikleri lahmacunlar nedeniyle işlerinin hiç yavaşlamadığını ancak müşterilerle karşılaşmaya hasret kaldıklarını söylüyor.

Ali Haydar Kayhan ve Ahmet Özgür adlı fırın çalışanları, Başbakan Johnson’ın aşı ve sıkı karantina sonrası öngördüğü dört aşamalı açılım planıyla 17 Mayıs’ta, şimdi toplu duran masa ve sandalyelerin yeniden müşterilerle dolup taşmasını özlemiş.

Karantinaya rağmen canlılığını pek yitirmeyen Green Lanes’e, alışveriş için uğrayanlar da umutlu.

Halil Akçadağ adlı müzik öğretmeni özel ders veremediğinden ve eğitim kurumlarının kapalı olması nedeniyle aylardır işsiz olmasından yakındı. Normalleşme ile, öğrencileriyle yüz yüze yeniden bir araya gelebilmeyi umuyor.

Türkiye’den kısa bir süre önce geldiği için dil ve uyum süreci nedeniyle sıhhi tesisatçılık olan mesleğini zaten yapamadığından şikayet eden diğer bir göçmen açılımla birlikte kendi mesleğinde çalışabilmeyi umuyor. Şimdilik o da geçici olarak çalıştığı kebapçıdan ücretsiz izne ayrılmak durumunda kaldığı için, devletin işveren yerine ödediği maaşla geçinip, kirasını ödeyebildiğini söylüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, her adımda hasta sayısına ve bulaşıcılık oranına bakıp 21 Haziran’da tamamen normalleşmeyi umduğunu söyledi. Aşı ve bu fedakarlıklarla Corona virüsün tam kontrol altına alınması mümkün olduğunda kısıtlamalara bir daha dönülmemesini umuyor.

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