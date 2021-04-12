İngiltere Karantinadan Normalleşmeye Geçti

Nisan’ın 12’si olmasına rağmen İngiltere genelinde hava hala soğuk. Soğuğa rağmen bugün açılmasına izin verilen pub ve restoranların açık hava bölümlerinde üst üste rezervasyon yapıldığı haberleri geliyor.

Başbakan Boris Johnson, halkı temkinli ve sorumlu olmaya çağırdı. ‘Hızlı açılmayın’ uyarıları devam ederken özellikle berber ve bayan kuaförlerinde yer bulma sıkıntısı baş gösterdi.

Hükümetin karantinadan dört aşamalı gevşeme planının ilk adımı 29 Mart’ta atılmış, ikinci adım için randevu 12 Nisan’a verilmişti.

İngiltere’de cadde ve sokaklar hareketlendi. 6 Ocak’tan bu yana kapalı olan berberler, kişisel bakım merkezleri, mağazalar kapılarını müşteriye ilk kez bugün açtı.

İngilizlerin daha fazla özgürlük için 17 Mayıs ve 21 Haziran’daki üçüncü ve dördüncü normalleşme adımlarını beklemesi gerekecek.

Gece klüpleri ve spor salonları; sauna, hamam gibi mekanlar hala kapalı. Düğün ve cenazelerde de 15 kişi sınırı devam ediyor.

Bunun dışında evlerde buluşmak hala yasak. Kucaklaşmak, yurt dışına tatile çıkmak, aynı evden değilse İngiltere içinde kampa, tatile çıkmak; yeni biriyle ilişkiye başlamak, sinema ve tiyatroya gitmek ya da festival ve spor etkinliğine katılmak, yasak.

Sadece aynı hane halkı sınırlı seyahat ve tatil iznine sahip oldu.

Toplu ulaşımda, kapalı mekanlarda maske ve iki metrelik mesafe uyarısı hala devrede ama çocuklar için kapalı mekanlarda etkinlikler serbest bırakılıyor.

Hayvanat bahçeleri, açık hava eğlence yerleri gibi açık hava mekanları açılırken kütüphaneler ve sosyal merkezler de bugünkü gevşeme planına dahil yerler arasında.

Prensin ölümü ‘üst düzey’ gevşeme planlarını aksattı

İngiltere’de Kraliçe’nin 99 yaşındaki eşi Philip’in ölümü İngiltere’nin üst düzeyinde epeydir beklenen normalleşme planlarına gölge düşürdü.

Başbakan Boris Johnson pubda kutlama planından vazgeçti. Bu arada Amerika’da yaşayan Prens Harry, dedesine karşı son görevini yapmak için hamile eşi Meghan Markle’ı California’da bırakıp İngiltere’ye geldi. Şimdi karantinada ama İngiltere’de yurtdışından gelenlere uygulanan 10 günlük karantinanın dışında tutulup dedesinin Cumartesi günkü cenazesine katılmasına izin verilecek.

Aşılama sayısında rekor

Şimdiye kadar ilk doz aşı olanların sayısının 32 milyonu geçmesi, iki doz aşının birden yapıldığı kişi sayısının 7 buçuk milyonu görmesi gibi cesaret verici nedenlerle karantina bir adım daha geride kalmış oldu.

İngiltere’ye moral veren diğer bir neden de günlük vaka sayılarında kayda değer gerileme yaşanmış olması. Pazar günü Corona’dan yalnızca 7 kişi öldü. Vaka sayısı ise 1700’lerde.

