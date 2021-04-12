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İngiltere Karantinadan Normalleşmeye Geçti

12.04.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de cadde ve sokaklar hareketlendi. 6 Ocak’tan bu yana kapalı olan berberler, kişisel bakım merkezleri, mağazalar kapılarını müşteriye ilk kez bugün açtı

İngiltere Karantinadan Normalleşmeye Geçti

İngiltere’de cadde ve sokaklar hareketlendi. 6 Ocak’tan bu yana kapalı olan berberler, kişisel bakım merkezleri, mağazalar kapılarını müşteriye ilk kez bugün açtı.

Ücretli izindeki çalışanlar işbaşı yaptı.

Karantina yüzünden kapanan işyerlerinin çalışanları bugüne dek raporlu sayılarak, ücretleri maliye bakanlığının ‘iş koruma programı’ doğrultusunda devlet tarafından karşılanıyordu.

Hükümetin karantinadan dört aşamalı gevşeme planının ilk adımı 29 Mart’ta atılmış, ikinci adım için randevu 12 Nisan’a verilmişti.

Başbakan Boris Johnson, halkı temkinli ve sorumlu olmaya çağırdı. ‘Hızlı açılmayın’ uyarıları devam ederken özellikle berber ve bayan kuaförlerinde yer bulma sıkıntısı baş gösterdi.

Nisan’ın 12’si olmasına rağmen İngiltere genelinde hava hala soğuk. Soğuğa rağmen bugün açılmasına izin verilen pub ve restoranların açık hava bölümlerinde üst üste rezervasyon yapıldığı haberleri geliyor.

Kapalı mekanlarda buluşmak hala kısıtlı

Yer yer kar serpiştiren kentlerde mekanların teras ve bahçe bölümlerinde yer bulunamadığı, günün haberleri arasında.

KKapalı mekanlarda hizmet vermek hala kısıtlı durumda.

Hayvanat bahçeleri, açık hava eğlence yerleri gibi açık hava mekanları açılırken kütüphaneler ve sosyal merkezler de bugünkü gevşeme planına dahil yerler arasında.

Kapalı mekanlarda maske ve mesafe kuralına devam

Toplu ulaşımda, kapalı mekanlarda maske ve iki metrelik mesafe uyarısı hala devrede ama çocuklar için kapalı mekanlarda etkinlikler serbest bırakılıyor.

Sadece aynı hane halkı sınırlı seyahat ve tatil iznine sahip oldu.

Bunun dışında evlerde buluşmak hala yasak. Kucaklaşmak, yurt dışına tatile çıkmak, aynı evden değilse İngiltere içinde kampa, tatile çıkmak; yeni biriyle ilişkiye başlamak, sinema ve tiyatroya gitmek ya da festival ve spor etkinliğine katılmak, yasak.

Gece klüpleri ve spor salonları; sauna, hamam gibi mekanlar hala kapalı. Düğün ve cenazelerde de 15 kişi sınırı devam ediyor.

İngilizlerin daha fazla özgürlük için 17 Mayıs ve 21 Haziran’daki üçüncü ve dördüncü normalleşme adımlarını beklemesi gerekecek.

Prensin ölümü ‘üst düzey’ gevşeme planlarını aksattı

İngiltere’de Kraliçe’nin 99 yaşındaki eşi Philip’in ölümü İngiltere’nin üst düzeyinde epeydir beklenen normalleşme planlarına gölge düşürdü.

Başbakan Boris Johnson pubda kutlama planından vazgeçti. Bu arada Amerika’da yaşayan Prens Harry, dedesine karşı son görevini yapmak için hamile eşi Meghan Markle’ı California’da bırakıp İngiltere’ye geldi. Şimdi karantinada ama İngiltere’de yurtdışından gelenlere uygulanan 10 günlük karantinanın dışında tutulup dedesinin Cumartesi günkü cenazesine katılmasına izin verilecek.

Aşılama sayısında rekor

Şimdiye kadar ilk doz aşı olanların sayısının 32 milyonu geçmesi, iki doz aşının birden yapıldığı kişi sayısının 7 buçuk milyonu görmesi gibi cesaret verici nedenlerle karantina bir adım daha geride kalmış oldu.

İngiltere’ye moral veren diğer bir neden de günlük vaka sayılarında kayda değer gerileme yaşanmış olması. Pazar günü Corona’dan yalnızca 7 kişi öldü. Vaka sayısı ise 1700’lerde.

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