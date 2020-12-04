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İngiltere karbon emisyonunu en hızlı azaltan gelişmiş ekonomi olmayı hedefliyor

04.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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İngiltere karbon emisyonunu en hızlı azaltan gelişmiş ekonomi olmayı hedefliyor

Başbakan Boris Johnson 2030 yılı itibariyle iklim değişikliğine yol açan karbon gazları salımını en az yüzde 68 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

İngiltere önümüzdeki on yıl içinde iklim değişikliğine yol açan karbon gazlarının salımını en hızlı azaltan ülke olmayı hedefliyor.

Başbakan Boris Johnson, 2030 yılı sonunda karbon salımını en az yüzde 68 azaltmış olmayı hedeflediklerini açıkladı, bunun dünyanın büyük ekonomileri arasında en ileri hedef olduğunu söyledi.

Johnson 12 Aralık'ta yapılacak uluslararası sanal iklim zirvesi öncesinde dünya liderlerini İngiltere'yi izlemeye ve yeni hedefler açıklamaya çağırdı.

Bilim insanları açıklamayı memnuniyetle karşılamakla birlikte bunun iklim değişikliğinin tehlikeli düzeylere gelmesini engelleyeceğinin garantisi olmadığını söylediler.

Uzmanlar İngiltere'nin daha önce belirlenmiş hedeflerinin gerisinde kaldığına dikkat çekerek Başbakan Johnson'dan bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak siyasi kararları almasını istediler.

Boris Johnson tam olarak ne vaadetti?

İngiltere başbakanı "İklim değişikliğiyle daha hızlı ve etkili bir şekilde baş edebilmek için işverenler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve yerel taban örgütlenmelerini biraraya getirerek, karbon salımlarını azaltırken yüzbinlerce yeni istihdam yaratabileceğimizi gösterdik" dedi.

Johnson "Bugün 2030 itibariyle karbon salımlarımızı bütün büyük ekonomilerden daha hızlı azaltacak yeni iddialı bir hedef koyarak, bu konuda başı çekiyoruz" diye sürdürdü.

Ancak bunun etkili olabilmesi için küresel bir çaba gerektiğini vurgulayan Johnson, diğer dünya liderlerini de karbon salımı ve sıfırlama hedeflerini öne çekmeye çağırdı.

Hükümetin yeni kara ve demiryolu projeleri, iklim hedefleriyle tutarlı olmamakla eleştiriliyor

'Hedefler adımlarla desteklenmeli'

Birleşik Krallık'ın önce gelen iklim uzmanlarından Profesör Brian Hoskins BBC'ye "Johnson'un hedefi iddialı ama bunun, derhal, eylemle destelenmesi gerekiyor" dedi.

Profesör Brian Hoskins, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yakında açıkladığı 127 milyar sterlin bütçeli yeni demiryolu ve karayolu projelerinin emisyonları artıracağını buna karşılık karbon salımını azaltacak konut yalıtımlarının güçlendirilmesi projesine sadece 1 milyar sterlin ayırıldığını söyledi.

"Maliye bakanının attığı adımlar (bu hedeflere) uygun değil. Hükümetin her bir kolunun yeni politikalar üretirken iklim değişikliği gözlüğünü takması gerekiyor. Hazine'nin bu mesajı anlamadığı görülüyor" diye sürdürdü.

Bilim insanları Birleşik Krallık ve diğer büyük ekonomiler karbon salımlarını azaltma konusundaki vaadlerini tutmazsa iklim değişikliğinin tehlikeli düzeylerde artabileceği uyarılarını yineliyorlar.

Profesör Hoskins "Her bir santigrad dereceli ortalama sıcaklık artışı dünyayı daha tehlikeli ve yaşaması zor bir yer haline getirecek. Henüz bilmediğimiz önemli şeyler var. Örneğin Antarktika'nın dengesinin bozulması için sıcaklığın ne kadar yükselmesi gerektiğini bilmiyoruz. Böyle bir şeyin yıkıcı etkileri olacaktır" dedi.

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Corinne Le Quere ise, eğer diğer ülkeler de İngiltere gibi salımlarını azaltma takvimlerini geriye çekebilirse, "dünya iklimi belki tamamen güvenli olmayacak ama şu andaki verili gidişe göre daha güvenli bir düzeye gelecek" diye konuştu.

Çevre koruma grupları ve kampanyaları ne istiyor?

Yeşil gruplardan oluşan uluslararası bir ittifak, hükümetleri 2030 yılı itibariyle karbon salımlarını yüzde 75 düşürmeye çağırıyor.

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) gibi daha radikal gruplar ise büyük bir felaketten kaçınmak için, İngiltere'nin ve diğer büyük ekonomilerin karbon salımlarını bir kaç yıl içinde hemen tamamen sıfırlamasını istiyorlar.

Londra Üniversitesi'ne bağlı London School of Economics (LSE) tarafından yaptırılan bir araştırma 2030 yılına kadar Birleşik Krallık'ın karbon salımlarını yüzde 72 düşürmesinin ekonomik olarak "yapılabilir" olduğu sonucuna vardı.

İklim değişikliğinin finansmanı için hava seyahatine vergi konması ihtimali de masada

Hükümet henüz atacağı bir dizi adımın maliyetini çıkarmış, bütçesini oluşturmuş değil fakat uzmanlar her şeyden önce daha çok sayıda konutun düşük karbonlu ısıtma sistemlerine geçmesi gerektiğini söylüyorlar. Benzinli ve mazotlu araçların trafikten silinmesi ve sık uçak seyahati yapanlara vergi konması ihtimal dahilinde.

Hükümete iklim değişikliği konusunda danışmanlık yapan İklim Değişikliği Komisyonu, başbakanın yüzde 68'lik kesinti hedefini memnuniyetle karşıladı ama bunun bir rakamdan ibaret kalmaması uyarısı yaptı:

"Buna bir politikalar paketi ve sıfır salım hedefine ulaşma stratejisi, uluslararası havacılık ve nakliyat kaynaklı salımların azaltılması taahhüdü ve bilhassa kalkınmakta olan ülkeler için daha geniş bir iklim bütçesi desteğinin eklenmesi gerekiyor."

Sıfır salım kavramı ile iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının en düşük düzeye indirilerek, atmosfere salınan ve atmosferden emilen karbon gazı miktarının dengelenmesi hedefi kastediliyor.

İngiltere hükümetinin yayınlanması uzun süredir geciken Enerji konulu strateji çalışmasını umulduğu gibi Noel öncesinde yayınlaması halinde, izlenecek politikaların detayları biraz daha ortaya çıkmış olacak.

Başbakan'ın bugün açıkladığı yeni yüzde 68 kesinti hedefi, Paris iklim anlaşması toplantısı öncesinde ülkenin resmi taahhüdünü oluşturuyor.

Paris anlaşmasını imzalayan her bir ülke bu oluşuma karbon salımlarını azaltma hedeflerini bildiriyor.

2016 yılında imzalanan anlaşma ile küresel ısınmanın 2 derecenin altında, tercihen 1,5 derece ile sınırlanmasını sağlayacak önlemlerin alınması hedefleniyor.

Gelecek hafta sanal ortamda yapılacak olan Birleşmiş Milletler'in yıllık iklim görüşmelerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson sanal ev sahipliği yapacak. Normal koşullarda Kasım ayında Glasgow'da yapılması planlanmış olan görüşmeler, Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi ve sanal ortama alındı.

COP26 diye bilinen (26. Conference of the Parties) iklim değişikliği toplantısına gelecek yıl da İngiltere ve İtalya birlikte başkanlık yapacaklar.

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