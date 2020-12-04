İngiltere karbon emisyonunu en hızlı azaltan gelişmiş ekonomi olmayı hedefliyor

İngiltere başbakanı "İklim değişikliğiyle daha hızlı ve etkili bir şekilde baş edebilmek için işverenler, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve yerel taban örgütlenmelerini biraraya getirerek, karbon salımlarını azaltırken yüzbinlerce yeni istihdam yaratabileceğimizi gösterdik" dedi.

Başbakan Boris Johnson, 2030 yılı sonunda karbon salımını en az yüzde 68 azaltmış olmayı hedeflediklerini açıkladı, bunun dünyanın büyük ekonomileri arasında en ileri hedef olduğunu söyledi.

"Maliye bakanının attığı adımlar (bu hedeflere) uygun değil. Hükümetin her bir kolunun yeni politikalar üretirken iklim değişikliği gözlüğünü takması gerekiyor. Hazine'nin bu mesajı anlamadığı görülüyor" diye sürdürdü.

Profesör Brian Hoskins, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yakında açıkladığı 127 milyar sterlin bütçeli yeni demiryolu ve karayolu projelerinin emisyonları artıracağını buna karşılık karbon salımını azaltacak konut yalıtımlarının güçlendirilmesi projesine sadece 1 milyar sterlin ayırıldığını söyledi.

Ancak bunun etkili olabilmesi için küresel bir çaba gerektiğini vurgulayan Johnson, diğer dünya liderlerini de karbon salımı ve sıfırlama hedeflerini öne çekmeye çağırdı.

Johnson "Bugün 2030 itibariyle karbon salımlarımızı bütün büyük ekonomilerden daha hızlı azaltacak yeni iddialı bir hedef koyarak, bu konuda başı çekiyoruz" diye sürdürdü.

Bilim insanları Birleşik Krallık ve diğer büyük ekonomiler karbon salımlarını azaltma konusundaki vaadlerini tutmazsa iklim değişikliğinin tehlikeli düzeylerde artabileceği uyarılarını yineliyorlar.

Profesör Hoskins "Her bir santigrad dereceli ortalama sıcaklık artışı dünyayı daha tehlikeli ve yaşaması zor bir yer haline getirecek. Henüz bilmediğimiz önemli şeyler var. Örneğin Antarktika'nın dengesinin bozulması için sıcaklığın ne kadar yükselmesi gerektiğini bilmiyoruz. Böyle bir şeyin yıkıcı etkileri olacaktır" dedi.

East Anglia Üniversitesi'nden Profesör Corinne Le Quere ise, eğer diğer ülkeler de İngiltere gibi salımlarını azaltma takvimlerini geriye çekebilirse, "dünya iklimi belki tamamen güvenli olmayacak ama şu andaki verili gidişe göre daha güvenli bir düzeye gelecek" diye konuştu.

Çevre koruma grupları ve kampanyaları ne istiyor?

Yeşil gruplardan oluşan uluslararası bir ittifak, hükümetleri 2030 yılı itibariyle karbon salımlarını yüzde 75 düşürmeye çağırıyor.

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) gibi daha radikal gruplar ise büyük bir felaketten kaçınmak için, İngiltere'nin ve diğer büyük ekonomilerin karbon salımlarını bir kaç yıl içinde hemen tamamen sıfırlamasını istiyorlar.