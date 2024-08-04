İngiltere karıştı! Mülteciler ve İngilizler karşı karşıya geldi

İngiltere’de son yıllarda artan kaçak sığınmacı sayısı nedeniyle ülkenin vatandaşları çok sayıda protesto düzenliyor. Protestoların boyutu arttı ve ülkede tansiyon yükseldi.

İngiltere’de İngiliz vatandaşları, kaçak sığınmacıların kaldığı bir otele zorla girdi ve binanın bir kısmını ateşe verdiler.

Kaçak sığınmacılar da İngilizlere karşı ayaklanmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gözaltına alınanların sayısı arttı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan ve dün çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından 92 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Blackburn ve Stoke-on-Trent'te düzenlenen eylemlere ilişkin, bu bölgelerden sorumlu polis teşkilatları açıklamalarda bulundu.

Liverpool bölgesinden sorumlu Merseyside Polisi, ikisi hafta başında Southport kentinde bir camiye ve polise düzenlenen saldırı nedeniyle olmak üzere toplamda 23 kişinin dünkü olaylardan sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Hull bölgesinden sorumlu Humberside Polisi ise dün yaşanan ve bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla daha da şiddetlenen olaylarda 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Avon ve Somerset Polisi, dün gece geç saatlere kadar devam eden ve atlı polislerin aşırı sağcılar ile karşıt görüşlülere müdahale ettiği Bristol'de, 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Toplantı ve eylem yasağının getirildiği Blackpool'un yanı sıra farklı olayların yaşandığı Preston ve Blackburn'den sorumlu olan Lancashire Polisi ise üç kentte toplam 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yine bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla olayların arttığı Stoke-on-Trent'te ise Staffordshire Polisi, 10 kişinin gözaltına alındığını, bıçaklama iddiasının ise doğru olmadığını duyurdu.

Kuzey İrlanda Polisi, dün gece aşırı sağcıların bir cami çevresinde bir araya gelip bazı iş yerlerine zarar verdiği olayların ardından 2 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, Leeds'deki olaylar sonucunda 1, Leicester'da yaşanan olaylarda ise 2 kişi gözaltına alındı.