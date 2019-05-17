İngiltere Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudilere silah satmış

LONDRA (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesini takip eden 3 ayda İngiltere'nin bu ülkeye yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik (89 milyon TL) silah sattığı ortaya çıktı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere, Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden 3 ayda Suudi Arabistan'a 11 milyon 414 bin 54 sterlin değerinde silah satışı lisansına onay verdi.

Haberde, bu rakamın nihai olmadığı, lisanların "özel" niteliği dolayısıyla ticaretin hacminin daha da büyümüş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Televizyonun İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre Suudi Arabistan'a satılan askeri ekipman arasında zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı ile el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları da yer aldı.

Haberde, İngiltere'nin söz konusu 3 ay içinde Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış olduğuna dikkat çekildi.

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