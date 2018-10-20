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İngiltere Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası "atılacak adımları" ele alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı: - "Suudi Arabistan'dan gelen haberi ve atacağımız sonraki adımları ele alıyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta" öldüğünü doğrulamasının ardından atılacak "sonraki adımların" ele alındığını bildirdi.

İngiliz basınına konuşan Dışişleri yetkilisi, "Öldüğünün doğrulanmasının ardından Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz Suudi Arabistan'dan gelen haberi ve atacağımız sonraki adımları ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'den yapılan önceki açıklamalarda, "korkunç" olarak değerlendirilen Kaşıkçı olayında sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunulmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı ingiltere Suudi Arabistan

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