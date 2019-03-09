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İngiltere Konsolosluğu önündeki şüpheli paketten lokum çıktı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-BEYOĞLU'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nun önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

İngiltere Konsolosluğu önündeki şüpheli paketten lokum çıktı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA-BEYOĞLU'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nun önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılan paketten lokum çıktı.
Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu önüne saat 15.00 sıralarında bırakılan bir paket şüphe uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı. Bomba İmha Uzmanı polis şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketin içerisinden lokum çıktı.

İngiltere Konsolosluğu önündeki şüpheli paketten lokum çıktı (1)

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