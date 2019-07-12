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İngiltere Körfez’e yeni bir savaş gemisi gönderecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

İngiltere Körfez’e ikinci bir savaş gemisi gönderme kararı aldığını belirtti.İngiliz Sky News kanalında yer alan haberde, İngiltere’nin Körfez’e HMS Duncan isimli ikinci bir savaş gemisi daha göndereceği belirtildi.

İngiltere Körfez’e ikinci bir savaş gemisi gönderme kararı aldığını belirtti.
İngiliz Sky News kanalında yer alan haberde, İngiltere’nin Körfez’e HMS Duncan isimli ikinci bir savaş gemisi daha göndereceği belirtildi. İngiliz hükümeti, Körfez’deki askeri varlığını güçlendirmek ve İran’ın tehditlerini önlemek için bir savaş gemisi daha gönderecek. HMS Duncan, İngiltere’nin Körfez’deki diğer gemisi HMS Montrose ve ABD’li müttefiklerle birlikte hareket edecek.
Geçtiğimiz hafta İran’a ait bir petrol tankerine Cebelitarık’ta el konulmasının ardından İngiltere ile İran arasında gerginlik yaşandı. İngiliz hükümeti, perşembe günü Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere ve İngiliz petrol tankerlerine sert bir uyarıda bulunmuştu.

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