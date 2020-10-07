İngiltere koronavirüs kısıtlamalarında trafik ışığı yöntemi tartışılıyor

Sunak, hangi şehirlerin ve bölgelerin kırmızı ışık önlemleri arasında yer alacağına kendisinin, Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın içinde yer alacağı bir komite tarafından karar verilmesi gerektiği yönünde ısrarcı.

Ancak İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın itirazları bu planın ertelenmesine neden olabilir.

Basında yer alan haberlere göre Johnson'ın trafik ışıkları gibi üç aşamalı bir kapama planı açıklayacağı belirtiliyor.

İngiltere'de artan koronavirüs vakalarına karşı hükümetin nasıl bir mücadele yürütmesi gerektiği konusunda görüş ayrılıkları var.

Ancak Sturgeon ülkenin mart ayındaki gibi katı kısıtlamalara geri dönmeyeceğini vurguladı.

İngiltere'de yükselen koronavirüs kısıtlamalarına yönelik olarak hangi önlemlerin alınacağına dair tartışmalar sürüyor.

Sunak'ın böylece daha sıkı koronavirüs önlemlerinden yana olan Gove ve Hancock tarafından komitede çoğunluk oluşturulmasının önüne geçmeyi planladığı belirtiliyor.

Publar ve restoranlar kapanabilir

Kırmızı ışık kapsamında alınacak önlemlerin ne olacağına da henüz tamamen karar verilmiş değil.

İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Liverpool, Manchester ve Newcastle gibi şehirlerde pubların ve restoranların kapanması da ele alınan planlar kapsamında.

Ancak Sunak'ın bu şehirlerde nasıl bir kurtarma paketi oluşturması konusunda henüz bir çözümünün olmadığı aktarılıyor.

Bazı dükkanların da kapatılabileceği, ancak okulların ve işyerlerinin açık kalması değerlendiriliyor.

İskoçya hükümetine danışmanlık yapan St Andrews Üniversitesi'nden Prof Stephen Reicher, eğer şimdi bir önlem alınmazsa mart ayındaki sokağa çıkma kısıtlamalarının ekim ayının sonunda geleceğini söylüyor.

Guardian'a konuşan Reicher, şu anki vaka sayısının Mart'taki zirvenin yüzde 10 seviyesinde olduğunu; ancak yayılma hızının iki katına çıktığını aktardı.

Bu yüzden Reicher'a göre eğer şimdi önlem alınırsa durumu tersine çevirmek için halen vakit var.