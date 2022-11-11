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İngiltere Kralı'na yumurta fırlatmıştı! Üniversite öğrencisine ilginç ceza

11.11.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de III. Charles’a yumurta attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı. 23 yaşındaki öğrenci olayın ardından ölüm tehditleri aldığını da belirtti.

İngiltere Kralı'na yumurta fırlatmıştı! Üniversite öğrencisine ilginç ceza

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramış, yumurta fırlatan üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. 23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.

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Thelwell, serbest bırakılmasının ardından Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada insanların o esnada çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum" dedi. (İHA)

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