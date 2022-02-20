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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kaç yaşında, öldü mü?

20.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaptırmış olduğu covid testi pozitif çıktı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de Prens Charles ve eşi Camilla'nın ardından covid testi pozitif çıktı. Bu haber sonrası İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth en çok konuşulan kişiler arasında yer almaya başladı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in özel hayatı kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e dair merak edilen bilgiler!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kaç yaşında, öldü mü?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten kötü haber geldi. 2. Elizabeth Prens Charles ve eşi Camilla'nın ardından corona oldu. İngiletere Kraliçesi 2. Elizabeth'in corona testi pozitif çıktı. İngiltere konumu ve tarihteki yeri bakımından hep ilgi çeken bir ülke olmuştur. Dolayısıyla İngiltere'ye dahil her haberde dikkat çekiyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in corona olması gündemi bir hayli meşgul etti. Bu yüzden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatı ve kim olduğu merak edilmeye başlandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e dair merak edilenleri haberimizde yer verdik...

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH KİMDİR?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 21 Nisan 1926 yılında dünyaya gelmiştir. Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Elizabeth, Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren muhtemel varis konumuna geldi. Elizabeth, 6 Şubat 1952 yılında tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonlarda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirilmiş oldu. Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan kraliçesi oldu.1956 yılından 1992 yılına kadar kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasından dolayı krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. Dünyanın halen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü kraliçesidir. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi olmuştur.

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH EVLİ Mİ?

İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth, 1947 yılında Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH ÖLDÜ MÜ?

İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth hala hayattadır. Ancak son gelen bilgilere göre 2. Elizabeth'in yaptırmış olduğu corona testi pozitif çıkmıştır.

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İngiltere
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