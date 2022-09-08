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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek?

08.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gündemi, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberiyle çalkalandı. İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanına sahip olan 2. Elizabeth hayata gözlerini yumdu. Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek? İşte detaylar...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek?

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Prens Philip ise geçtiğimiz yıl nisan ayında ölmüştü. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek? İşte detaylar...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek?

2. ELİZABETH NEDEN ÖLDÜ?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Kraliçe, sağlık durumlarından endişe edildiği için tıbbi gözetim altına alındı. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek?

YERİNE KİM GEÇECEK?

  1. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta veliaht Prens Charles çıkacak. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecek. Perşembe, 8 Eylül 2022” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Prens Charles için “Kral”, eşi Camilla için ise “Kraliçe Eşi” unvanı kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere 2. elizabeth
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