İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Prens Philip ise geçtiğimiz yıl nisan ayında ölmüştü. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Peki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth neden öldü? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim geçecek? İşte detaylar...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Kraliçe, sağlık durumlarından endişe edildiği için tıbbi gözetim altına alındı. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti
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