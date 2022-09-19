İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyor

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı unvanına sahip olan Kraliçe 2. Elizabeth resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Günlerdir Kraliçe’nin naaşı halkın ziyaretine açık olan Westminster Salonu’ndaydı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de TSİ 13.00'te (BST 11.00) Westminster Kilisesi'nde başladı. Saatler 13.04’ü gösterdiğinde Kraliçe’nin tabutu, Westminster Salonu'ndan cenaze töreninin yapılacağı Westminster Kilisesi’ne götürüldü. Tabutun geçit töreni sırasında Kraliçe’nin çocukları ve torunları da resmi törende yerlerini aldı.

Töreni buradan izleyebilirsiniz:

ON BİNLERCE İNSAN YOLDA KALDI

Londra'dan Kraliçe Elizabeth'in defnedileceği Windsor'a giden trenler, teknik sorunlar nedeniyle ciddi şekilde kesintiye uğradı ve on binlerce kişi başkentin etrafında dolaşırken toplu taşıma sistemini zorladı.

Great Western Railway, Paddington ile önemli bağlantı noktası Reading arasındaki tüm hatların kapatıldığını ve yolculara Windsor Kalesi kraliyet ikametgahına ev sahipliği yapan Windsor'a alternatif bir rota izlemelerini tavsiye etti.

ASKERİ ÜNİFORMA GİYMEDİLER

Kraliyet ailesinin skandallarla dolu iki prensi Andrew ve Harry'nin, tören için üniforma giyme izni almış olmalarına rağmen, cenaze için askeri üniformaları yerine takımlarını giymeleri dikkat çekti.

Andrew, merhum sübyancı Jeffrey Epstein ile olan dostluğu yüzünden gözden düştükten sonra annesi tarafından kraliyet görevlerinden ve unvanlarından sıyrılmıştı. Harry ise, Kaliforniya'da yaşamak için kraliyet hayatından ayrıldıktan sonra Majesteleri unvanını kaybetmişti.

DÜNYA LİDERLERİ YERİNİ ALDI

BBC’de yer alan habere göre Westminster Kilisesi’ndeki devlet törenine 2 bin kişinin katılacağı ifade edildi. Geleneksel olarak kral ve kraliçelere özel olarak hazırlanan törenlerde katı protokol ve askeri geçit uygulamaları devreye sokuluyor. Kraliyet ailesi üyelerinin ön safhalarda yer aldığı cenaze törenine İngiltre Kralı 3. Charles oğlu Galler Prensi William ile birlikte katıldı. Galler Prensesi Kate Middleton ve kızları Prenses Charlotte yine törendeki yerlerini aldı. Presn Harry ise diğer Kraliyet ailesi üyelerinden farklı olarak takım elbisesiyle törendeki yerini aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesinde dünya liderleri de katılım gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da Kilise'deki törene eşiyle birlikte katıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Brezilya lideri Bolsonaro ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da tören için gelen konuklar arasındaki yerini aldı. İngiltere'nin eski başbakanları John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson da kiliseye giriş yaptı. Eski başbakanların ardından ise kısa süre önce Kraliçe Elizabeth’le görüşen mevcut başbakan Liz Truss tören alanına girdi. Cenazede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

BÖYLE GETİRDİLER

Teh Guardian muhabiri Peter Walker Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda Kraliçe’nin cenaze törenine ilişkin ayrınıtıları paylaştı. Gazete yaptığı paylaşımda ilk otobüslerin Westminster Kilisesi'ne geldiğini ve muhtemelen cenazeye katılacak dünya liderlerini taşıdığını bildiriyor. Walker, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma “Çok, çok şatafatlı bir okul gezisi gibi" notunu ekledi..

KUTSAL METİNLER OKUNACAK

Kraliçe 2. Elizabeth için Londra’nın merkezindeki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenini Westminster Kilisesi’nin rahibi David Hoyle yönetiyor. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’un vaazının ardından çeşitli kiliselerden başpiskoposlar da dua edecek. Başbakan Liz Truss ve İngiliz Uluslar Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland, kutsal metinlerden okumalar yapacaklar.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kraliçe'nin en küçük çocuğu olan Wessex Kontu Prens Edward, cenaze töreni esnasında gözyaşlarını tutamaz halde görüldü. Wessex Kontesi'nin eşi Sophie'nin de çiftin kraliyet ailesinin diğer kıdemli üyeleriyle birlikte oturduğu ilk sırada gözyaşlarını sildiği fark edildi.

AYRI OTURDU

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, büyükannesinin cenazesinde kraliyet ailesinin arkasında ve bir zamanlar yakın kardeşi olan yeni varis Prens William'dan çok uzakta oturmak zorunda kaldılar. Sürgün edilen çift, Kral III. Charles, Kraliçe Eşi Camilla ve kraliçenin gözden düşmüş ortanca oğlu Prens Andrew da dahil olmak üzere diğer kraliyet mensuplarının arkasında ikinci sıradaydı.

Törende ayrıca Meghan Markle'ın mücevher tercihi dikkat çekti. Kraliyet ailesinde ünlü bir yas sembolü olan incileri takmayı tercih eden Markle'ın bu zarif tercihinin Majestelerine naif bir mesaj niteliği taşıdığı düşünüldü.



