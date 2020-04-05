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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2020 22:15 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı. Elizabeth, daha önce 68 yılda yalnızca 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapmıştı. Kraliçe Elizabeth, "Önümüzdeki yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum" dedi.

Konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Kraliçe Elizabeth, fedakar bir şekilde çalışan diğer insanların da salgına karşı mücadelede halkı desteklediğini söyledi.

Koronavirüsün finansal zorluklar, yas ve aşılması gereken büyük sorunlar getirdiğini belirten Kraliçe, "Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üzerinden geleceğiz" dedi ve ekledi:

"Kendimizden gurur duymamız yalnızca geçmişimizden kaynaklanmıyor, günümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor.

"Birleşik Krallık'ın bir araya geldiği ve sağlık çalışanları ile diğer kilit öneme sahip işçileri alkışladığı anlar ulusal ruhumuzun dışa vurumu olarak hatırlanacaktır ve bunun sembolü de çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları olacaktır.

"Kendini izole etmek zor bir şey olsa da tüm inanç gruplarından ve inançsızlardan pek çok insan, bunun yavaşlamak, ara vermek, dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat olduğunu fark ediyor."

68 YILDA SADECE 4 KEZ ULUSA SESLENDİ

Tahttaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin konuşması bu açıdan önemli görülüyordu. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs

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