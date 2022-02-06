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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten vasiyet gibi mesaj... "Ben ölürsem ona kral deyin"

06.02.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere tahtında 70'inci yılını dolduran Kraliçe 2. Elizabeth, dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Kraliçe Elizabeth vasiyet niteliğindeki mesajında, kendisinden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olacağını duyurdu. Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini ifade etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten vasiyet gibi mesaj... "Ben ölürsem ona kral deyin"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabet, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.

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VASİYET GİBİ AÇIKLAMA

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

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Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

(AA)

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