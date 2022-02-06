İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten vasiyet gibi mesaj... "Ben ölürsem ona kral deyin"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabet, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.

VASİYET GİBİ AÇIKLAMA

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

(AA)

