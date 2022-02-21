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  4. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

20.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in soğuk algınlığı şeklinde hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid'e yakalandığını duyurdu.

Saray'dan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, "soğuk algınlığı şeklinde" hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 95 yaşındaki Elizabeth'in gelecek hafta içinde bazı görevlerini sürdürmeyi umduğu da açıklandı.

BBC Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell, Kraliçe'nin aşılarının tam olduğunu bildiriyor.

Saray'dan yapılan açıklamada, 2. Elizabeth'in "tıbbi bakım görmeye devam edeceği ve yürürlükteki kurallara da uyacağı" ifade edildi.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles da 10 Şubat tarihinde Covid'e yakalanmıştı.

Haber gelişiyor.

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