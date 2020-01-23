İngiltere Kraliçesi Brexit Yasasını Onayladı 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Parlamento’dan da geçen Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Kraliçe’nin onayı formalite olsa da tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekli.

İngiltere 1973'te katıldığı Avrupa Birliği'nden 31 Ocak'ta resmen ayrılıyor. Brexit tasarısı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadı Lordlar Kamarası, tasarı görüşmelerini Çarşamba günü tamamlamıştı. Avam Kamarası lideri Jacob Ress-Mogg Kraliçe’nin onayını Twitter’dan duyurdu.

Avrupa Parlamentosu da 29 Ocak'ta Brexit anlaşmasını onaylayacak. Ancak AP'nin onayı da sembolik.

Başkakan Boris Johnson’ın Çekilme Anlaşması’nı ilerleyen günlerde imzalaması bekleniyor. İngiltere, 2020 sonuna kadar geçiş döneminde sayılacak ve Avrupa Birliği'nin pazar ve gümrük birliğine erişimi olacak. İngiltere'nin bu süre zarfında Avrupa Birliği yasalarına, kısıtlamalarına ve ürün standartlarına uyması gerekiyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

