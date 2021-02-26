İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth: Covid aşısı hiç canımı yakmadı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yaptırdığı Covid-19 aşısının "canını hiç yakmadığını" söyledi.

94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki Edinburgh Dükü eşi Prens Philip'e Ocak'ta aşı yapılmıştı.

II. Elizabeth'e, sağlık yetkilileriyle katıldığı bir video konferans toplantısında, aşı olurken yaşadığı deneyim soruldu.

Kraliçe soruya "Hiç acıtmadı. Bana hiçbir zararı olmadı. Çok çabuktu. Aşının bu kadar kolay olmasına şaşıran insanlardan birçok mektup aldım" yanıtını verdi.

'Kendinizi değil, başkalarını düşünün'

Aşı yaptırmanın bazı kişiler için "zor" bir deneyim olabileceğinin farkında olduğunu söyleyen Kraliçe, herkesi "kendilerini değil başkalarını düşünmeye" çağırdı.

Koronavirüs salgınını veba salgınına benzeten Kraliçe, ülkede yürütülen aşılama programının savaş yıllarındaki seferberliği andırdığını söyledi.

Yaklaşık 68 milyon nüfuslu İngiltere'de bugün itibarıyla 18 milyon 691 kişiye birinci doz aşı yapıldı. Bu kişilerden 700 binden fazlası da ikinci doz aşılarını oldu.

Ülkede 50 yaş üzerindeki herkesin 15 Nisan'a, geri kalan nüfusun da Temmuz sonuna kadar aşılanması planlanıyor.