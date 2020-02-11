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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly boşanıyor

11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük torunu Peter Phillips ile Kanadalı eşi Autumn Kelly, 12 yıllık evlililiklerini noktalama kararı aldı. İki çocuğu olan çift "ortak velayet"te anlaştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly boşanıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly, 12 yıllık evlililiklerini noktalama kararı aldı. İki çocuğu olan çift "ortak velayet"te anlaştı.

Çift adına yapılan açıklamada, boşanmanın "iki taraf ve çocukları için en iyi karar" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Peter Phillips ve Autumn Kelly'nin dostluklarının süreceği vurgulandı.

Çiftin, Kraliçe II. Elizabeth'i geçen yıl kararları hakkında bilgilendirdiği ortaya çıktı.

2008 yılında evlenen çiftin çocuklarından Savannah dokuz, Isla ise yedi yaşında.

42 yaşındaki Peter Phillips, Prenses Anne ve birinci eşi Mark Phillips'in oğlu.

Peter Phillips, Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük torunu.

Phillips ve 41 yaşındaki eşi Autumn Kelly yıllarca Gloucestershire'da yaşamışlardı.

Çiftin çocuklarının herhangi bir kraliyet unvanı yoktu.

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